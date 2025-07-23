O incêndio que deflagrou às 12h23 desta quarta-feira no lugar de Lavandeira, freguesia de Selores, em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, está dominado e em fase de resolução, segundo o Comando Sub-Regional do Douro.

O incêndio, que chegou a ter duas frentes a consumir uma zona de mato e que esteve próximo de habitações foi dominado pelas 17h40, estando em fase de resolução, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

Nas operações estão envolvidos 87 operacionais de diversas corporações de bombeiros, apoiados por 29 viaturas.

No combate às chamas estiveram também cinco meios aéreos.