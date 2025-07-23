Derek Huffman, cidadão norte-americano de 46 anos, tinha-se mudado este ano com a mulher, DeAnna, e os três filhas para o distrito de Istra, na região da capital russa de Moscovo. O objetivo foi o de fugir daquilo que considerava ser uma suposta influência de ideais progressistas “woke” no sistema educativo dos Estados Unidos da América.

Em maio, Huffman juntou-se ao exército russo. Como revelou DeAnna num vídeo, entretanto apagado, que tinha sido publicado em junho no canal de Youtube do casal, foi-lhe prometido incialmente que seria “uma espécie de correspondente de guerra” a trabalhar para o exército.

Depois, acrescenta DeAnna, terá surgido uma oportunidade para Huffman servir num “batalhão de manutenção” devido “à experiência de mais de dez anos como soldador” e onde estaria num “ambiente mais controlado”.

Porém, como contou a mulher na altura, o marido acabou mesmo por ser enviado para combater na guerra na Ucrânia, e com poucos dias de treino, já perto da linha da frente.

Nesse vídeo, que apesar de apagado no YouTube foi publicado nas redes sociais, DeAnna diz que o marido está a ser “atirado aos lobos” e que não lhes foi pago o que lhes prometeram quando ele se inscreveu.

A maior das dificuldades, segundo DeAnna, foi mesmo a barreira linguística, já que o idioma usado na formação militar dada aos soldados das unidades estrangeiras é o russo.

“Ele não entende russo muito bem”, conta a mulher, que explica que, por causa disso, Derek não foi bem treinado, já que não entendia o que é lhe era dito pelos formadores.

“Quando somos treinados numa língua diferente que não compreendemos, estamos verdadeiramente a aprender?”, questiona DeAnna de forma retórica, dando a resposta logo a seguir: “Não estamos“.

Questionada num comentário a um vídeo publicado na terça-feira passada sobre como estava Derek, a mulher, que tem controlado o canal do YouTube da família na ausência dele, disse que tinha falado com o marido na noite anterior, que ele estava “bem” e que tinham sido aconselhados a ” não dar detalhes […] para a segurança de todos“.

Num vídeo publicado em maio deste ano, Derek Huffman, ainda na Rússia, revelou que uma das principais razões que o levou a alistar-se foi que se estivesse no exército durante um ano, ele e a família receberiam cidadania russa mais rápido. Mas “mais do que isso”, acrescenta, Derek diz não querer que ninguém na Rússia diga que ele e a família “não pertencem” ao país.

“Se arrisco o meu corpo pela Rússia, defendo o país, o nosso novo país, conquistei o nosso lugar aqui. E ninguém me pode dizer o contrário, ou dizer o contrário à minha família”, contou, alegando um contraste com os “imigrantes na América que vão, não se assimilam e, ao mesmo tempo, querem subsídios gratuitos”.

Embora a mulher garanta que o homem está bem, o último vídeo em que Derek aparece no canal da família foi em junho, numa mensagem no Dia do Pai – que se celebra no terceiro fim de semana desse mês nos EUA.

Agora, num cenário claramente militar, diferente das imagens de maio, e vestido com farda de camuflagem, Derek deixa uma mensagem às filhas e à mulher, prometendo que, apesar de não conseguir estar lá neste ano, iria estar no Dia do Pai do ano seguinte.

“Valores partilhados”

A família Huffman mudou-se para a Rússia, segundo o jornal britânico The Telegraph, através do programa “Valores Partilhados”, que facilita a imigração de pessoas que, como explica o site do consulado da embaixada russa em Portugal, “partilham valores espirituais e morais tradicionais da Federação Russa” e recusam as “atitudes ideológicas neoliberais destrutivas” que supostamente são “impostas” por países maioritariamente ocidentais.

A “gota de água” para a decisão, como explicou Derek Huffman ao canal RT quando chegou à Rússia, foi ter descoberto que a filha, Sophia, “aprendeu sobre lésbicas” numa aula na sua escola do Texas.

Ela não compreendeu totalmente mas, para nós, foi o suficiente para percebermos que algo tinha de mudar”, disse o homem. Uma viagem da família a Moscovo, em maio de 2023, revelou-se fundamental para a decisão final da mudança de país.

“A cidade era mais limpa, mais segura e mais ordenada do que alguma vez imaginámos. Mais importante ainda, encontrámos um lugar que respeitava os nossos valores — onde finalmente nos sentimos em casa”, alegou o homem.

A família Huffman mudou-se para uma chamada “aldeia americana”, fundada por Tim Kirby, um radialista pró-Kremlin norte-americano naturalizado russo, que se mudou para o país em 2006, refere o jornal ucraniano Kyiv Post,

O programa tem apenas uma povoação, fundada em 2024, consistindo num terreno de 30 hectares cedido naquele distrito. Porém, desde a criação da “aldeia americana”, só há duas casas, uma delas a da família Huffman, explica o órgão noticioso United24 Media.

Apesar de este projeto querer criar mais destas “aldeias”, os custos de infraestruturas como gás, eletricidade ou água, que foram assumidos pelo próprio Kirby, não permitem que o projeto cresça.

“Entrei em contacto com governadores de diferentes regiões — todos gostam da ideia, todos querem vê-la concretizada, mas tudo com dinheiro privado”, contou Kirby ao órgão VokTak, citado pelo United 24 Media. “Ninguém está a apoiar o projeto, é esse o problema”, acrescentou.