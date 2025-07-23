Derek Huffman, cidadão norte-americano de 46 anos, tinha-se mudado este ano com a mulher, DeAnna, e os três filhas para o distrito de Istra, na região da capital russa de Moscovo. O objetivo foi o de fugir daquilo que considerava ser uma suposta influência de ideais progressistas “woke” no sistema educativo dos Estados Unidos da América.

Em maio, Huffman juntou-se ao exército russo. Como revelou DeAnna num vídeo, entretanto apagado, que tinha sido publicado em junho no canal de Youtube do casal, foi-lhe prometido incialmente que seria “uma espécie de correspondente de guerra” a trabalhar para o exército.

Depois, acrescenta DeAnna, terá surgido uma oportunidade para Huffman servir num “batalhão de manutenção” devido “à experiência de mais de dez anos como soldador” e onde estaria num “ambiente mais controlado”.

Porém, como contou a mulher na altura, o marido acabou mesmo por ser enviado para combater na guerra na Ucrânia, e com poucos dias de treino, já perto da linha da frente.

Nesse vídeo, que apesar de apagado no YouTube foi publicado nas redes sociais, DeAnna diz que o marido está a ser “atirado aos lobos” e que não lhes foi pago o que lhes prometeram quando ele se inscreveu.

DeAnna and Derek Huffman and their 2 kids moved from Texas to Russia in 2022. They were motivated by "concerns over LGBT indoctrination in American schools, unhealthy food, and a desire for a safer environment that is aligned with our Christian values". Derek decided to join… pic.twitter.com/VCJv3IfisR — usurp tha chef (@usurpthachef) June 23, 2025

A maior das dificuldades, segundo DeAnna, foi mesmo a barreira linguística, já que o idioma usado na formação militar dada aos soldados das unidades estrangeiras é o russo.

“Ele não entende russo muito bem”, conta a mulher, que explica que, por causa disso, Derek não foi bem treinado, já que não entendia o que é lhe era dito pelos formadores.

“Quando somos treinados numa língua diferente que não compreendemos, estamos verdadeiramente a aprender?”, questiona DeAnna de forma retórica, dando a resposta logo a seguir: “Não estamos“.

Questionada num comentário a um vídeo publicado na terça-feira passada sobre como estava Derek, a mulher, que tem controlado o canal do YouTube da família na ausência dele, disse que tinha falado com o marido na noite anterior, que ele estava “bem” e que tinham sido aconselhados a ” não dar detalhes […] para a segurança de todos“.

Num vídeo publicado em maio deste ano, Derek Huffman, ainda na Rússia, revelou que uma das principais razões que o levou a alistar-se foi que se estivesse no exército durante um ano, ele e a família receberiam cidadania russa mais rápido. Mas “mais do que isso”, acrescenta, Derek diz não querer que ninguém na Rússia diga que ele e a família “não pertencem” ao país.

“Se arrisco o meu corpo pela Rússia, defendo o país, o nosso novo país, conquistei o nosso lugar aqui. E ninguém me pode dizer o contrário, ou dizer o contrário à minha família”, contou, alegando um contraste com os “imigrantes na América que vão, não se assimilam e, ao mesmo tempo, querem subsídios gratuitos”.

Embora a mulher garanta que o homem está bem, o último vídeo em que Derek aparece no canal da família foi em junho, numa mensagem no Dia do Pai – que se celebra no terceiro fim de semana desse mês nos EUA.

Agora, num cenário claramente militar, diferente das imagens de maio, e vestido com farda de camuflagem, Derek deixa uma mensagem às filhas e à mulher, prometendo que, apesar de não conseguir estar lá neste ano, iria estar no Dia do Pai do ano seguinte.

“Valores partilhados”

A família Huffman mudou-se para a Rússia, segundo o jornal britânico The Telegraph, através do programa “Valores Partilhados”, que facilita a imigração de pessoas que, como explica o site do consulado da embaixada russa em Portugal, “partilham valores espirituais e morais tradicionais da Federação Russa” e recusam as “atitudes ideológicas neoliberais destrutivas” que supostamente são “impostas” por países maioritariamente ocidentais.

A “gota de água” para a decisão, como explicou Derek Huffman ao canal RT quando chegou à Rússia, foi ter descoberto que a filha, Sophia, “aprendeu sobre lésbicas” numa aula na sua escola do Texas.

“Ela não compreendeu totalmente mas, para nós, foi o suficiente para percebermos que algo tinha de mudar”, disse o homem. Uma viagem da família a Moscovo, em maio de 2023, revelou-se fundamental para a decisão final da mudança de país.

“A cidade era mais limpa, mais segura e mais ordenada do que alguma vez imaginámos. Mais importante ainda, encontrámos um lugar que respeitava os nossos valores — onde finalmente nos sentimos em casa”, alegou o homem.

A família Huffman mudou-se para uma chamada “aldeia americana”, fundada por Tim Kirby, um radialista pró-Kremlin norte-americano naturalizado russo, que se mudou para o país em 2006, refere o jornal ucraniano Kyiv Post,

O programa tem apenas uma povoação, fundada em 2024, consistindo num terreno de 30 hectares cedido naquele distrito. Porém, desde a criação da “aldeia americana”, só há duas casas, uma delas a da família Huffman, explica o órgão noticioso United24 Media.

8/ He wants to "build an American village in an open field for my compatriots who do not want to live and raise their children in a society with LGBT propaganda." The 'village' is a small and still ongoing development at Bolshaya Voda in the Istra district near Moscow. pic.twitter.com/TLUqWViKhw — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 23, 2025

Apesar de este projeto querer criar mais destas “aldeias”, os custos de infraestruturas como gás, eletricidade ou água, que foram assumidos pelo próprio Kirby, não permitem que o projeto cresça.

“Entrei em contacto com governadores de diferentes regiões — todos gostam da ideia, todos querem vê-la concretizada, mas tudo com dinheiro privado”, contou Kirby ao órgão VokTak, citado pelo United 24 Media. “Ninguém está a apoiar o projeto, é esse o problema”, acrescentou.