Outubro é mês de eleições em Lisboa. Carlos Moedas vai a votos para continuar a liderar do município no dia 12 e, duas semanas depois, no dia 25, os sócios do Benfica também vão decidir sobre a permanência de Rui Costa à frente do clube. O presidente da Câmara de Lisboa (CML) esteve presente esta terça-feira na apresentação do Benfica District, um projeto anunciado pelo presidente do Benfica. A presença de Moedas, que inclusivamente discursou na cerimónia, promoveu acusações de “eleitoralismo” de vários vereadores da oposição. O gabinete de Moedas rejeita acusações e recorda que, ao contrário de outros presidentes (como Fernando Medina), não fará parte de “nenhuma comissão de honra”.

“Este é um momento simbólico para o Benfica e para Lisboa. Um momento de orgulho para o glorioso porque hoje conseguimos ver o futuro mais perto. Um futuro que não está apenas nos pés dos jovens, mas que ganha vida na Catedral da Luz. Estou aqui porque tudo o que o Benfica representa para a cidade é a alma da identidade da cidade. Faz parte de Lisboa”, disse Moedas na cerimónia.

O plano para renovar o estádio e a zona envolvente prevê 220 milhões de euros e uma receita adicional de 37 milhões de euros por época quando estiver concluído. Contudo, o diretor financeiro da Benfica SAD avançou que o financiamento (privado) ainda está não está garantido. “Temos ainda muito trabalho para fazer com as entidades financiadoras”, disse Nuno Catarino. O projeto também ainda não foi submetido à Câmara, sendo que deverá ser certamente sujeito a um licenciamento municipal e a outro tipo de fiscalizações.

Presença “desadequada” e que afeta “idoneidade” da CML

A oposição faz várias críticas à presença do autarca na cerimónia. “Quando é o próprio presidente de câmara que se associa ao promotor na apresentação de um projeto, como é que fica a imagem da câmara?”, questiona João Ferreira. O vereador e candidato da CDU à presidência do município afirma que a presença de Carlos Moedas na cerimónia foi “desadequada“, considerando “que se reveste de um carácter manifestamente eleitoralista, mas descura o que são obrigações institucionais associadas ao cargo que ocupa”.

João Ferreira prevê que pode resultar deste projeto a necessidade de “interações diversas” com os serviços da Câmara de Lisboa, considerando assim que “há uma idoneidade e uma isenção dos serviços que tem que ser preservada a todo o custo” nessa apreciação. O vereador comunista afirma que os serviços do urbanismo municipais terão certamente de intervir no desenvolvimento do projeto “seja em licenciamentos, seja em verificação de conformidade, seja em fiscalizações”, fazendo a ressalva que não conhece ainda o plano para o Benfica District em detalhe.

Rui Tavares aponta para potenciais violações grosseiras do PDM

O co-porta-voz do Livre e também vereador municipal Rui Tavares foi um daqueles que levantou a questão na reunião camarária desta quarta-feira. De acordo com Rui Tavares, a única resposta que o executivo municipal deu é que o projeto para o Benfica District “não é, afinal, um projeto”, sendo que “ainda não chegou à câmara” qualquer pedido no sentido de o implementar. Na ausência de Carlos Moedas, o vice-presidente da CML Filipe Anacoreta Correia foi quem conduziu os trabalhos e deu a garantia que “quando chegar o pedido à Câmara, a Câmara decidirá, sem beneficiar nem prejudicar o projeto“, ainda segundo o co-porta-voz do Livre.

“Portanto, neste momento, é apenas aparentemente uma noção de uma ideia, de um vago conceito que um dia será um projeto. E, portanto, aí é que será avaliado”, diz o vereador municipal, acusando Anacoreta Correia de “fazer de conta” que Moedas não esteve na apresentação. Rui Tavares diz que não obteve resposta quando questionou a vereadora com o pelouro do Urbanismo Joana Almeida sobre a posição que tinha sobre aspetos que considera parecerem “grosseiras violações do PDM [Plano Diretor Municipal], nomeadamente no que tem a ver com áreas a serem impermeabilizadas”.

O vereador do Livre critica a “típica estratégia sonsa” de Carlos Moedas, que acusa de querer “retirar dividendos políticos para a sua própria campanha, ao associar-se a uma campanha dentro do Benfica, a apresentar-se com obra feita, que afinal ainda nem projeto apresentado à Câmara é”. Considerando que a presença no lançamento do projeto foi “basicamente uma validação política” do mesmo, assinala que a câmara “terá que tomar decisões” relativas ao impacto do projeto, nomeadamente aquele que será sentido pelos edifícios vizinhos da área que o Benfica District ocupará.

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Moedas rejeita que apoiou candidatura de Rui Costa

O gabinete do presidente da Câmara de Lisboa disse ao Observador que Carlos Moedas marcou presença na cerimónia de apresentação do Benfica District “como marca em muitas outras apresentações de projetos relevantes para a cidade nas mais diversas áreas”. Este é considerado pelo executivo municipal “um potencial investimento que procura dinamizar e acrescentar mais valias no desenvolvimento de uma área da cidade, que assenta na requalificação, modernização e transformação de toda uma envolvência de um espaço aberto aos lisboetas”.

O gabinete de Carlos Moedas alega que não faz “qualquer sentido” que a presença do autarca e de outros representantes institucionais no evento, incluindo a ministra do Desporto Margarida Balseiro Lopes, representem “quaisquer apoios no processo em curso de eleições do SLB”. A mesma fonte oficial acrescenta que, “ao contrário de anteriores presidentes da CML, o presidente Carlos Moedas deixa desde já a garantia de que não fará parte de qualquer comissão de honra de candidatos à liderança de clubes de futebol”, afirma, em referência à presença de Fernando Medina na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira, nas eleições para a presidência do Benfica de 2020.

O vereador municipal do PS Pedro Anastácio também se refere a essa comissão de honra, lembrando que, na altura, houve “uma grande comoção e um grande debate na sociedade portuguesa” em que os cidadãos demonstraram querer “uma maior exigência no sentido da separação entre a participação de responsáveis políticos em aspetos relacionados com o futebol” — algo que o próprio considera positivo.

“O que eu critico agora é que Carlos Moedas, além de não se rever nesta nova exigência da sociedade portuguesa, no sentido de existir uma maior separação entre aquilo que é política e futebol, faz mais grave: não respeitar as instituições da cidade. E quem não respeita as instituições da cidade não merece ser Presidente de Câmara”, defende o socialista. Anastácio acusa o líder da maior autarquia do país de “participar na campanha de um clube para tentar colher para si e para a sua campanha eleitoral algum benefício”. O vereador municipal diz que o presidente da Câmara se comporta como “uma espécie de dono disto tudo“, acusando-o de agir como se “tudo o que existe na cidade, existe para Carlos Moedas tentar retirar algum tipo de proveito”.