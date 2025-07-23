A seleção portuguesa vai reencontrar a Sérvia e jogar com a Islândia no Grupo G da primeira fase de qualificação para o Europeu feminino de basquetebol de 2027, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

À semelhança do que aconteceu na fase final de apuramento para o Eurobasket de 2025, Portugal vai jogar com a Sérvia, com a qual perdeu um jogo e ganhou outro, decisivo para o apuramento, e com a Islândia, em jogos marcados para novembro e para março de 2026.

As duas primeiras classificadas de cada grupo e os três melhores segundos posicionados apuram-se para a segunda fase de apuramento, na qual já estão República Checa, França, Alemanha, Hungria, Itália, Espanha e Turquia, que vão disputar a qualificação para o Mundial de 2026.

A bicampeã Bélgica, a Finlândia, a Lituânia e a Suécia estão apuradas diretamente para a fase final.

Em junho, Portugal fez a sua estreia em Europeus femininos, integrada no Grupo C, em Brno, na República Checa, onde, após derrotas com a Bélgica e a equipa anfitriã, conseguiu uma histórica primeira vitória, frente a Montenegro.