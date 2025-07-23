Portugal ficou na 16.ª posição do ranking dos 27 países da União Europeia (UE) em termos de inovação, com um índice de 90,7%, mais três pontos percentuais face a 2024, mas continua a ter “alguns desafios estruturais”.

Segundo um comunicado desta quarta-feira da Agência Nacional de Inovação (ANI), Portugal reforçou a sua posição no panorama europeu da inovação, com o European Innovation Scoreboard 2025 (EIS), divulgado pela Comissão Europeia, “a destacar uma subida sustentada do país em vários indicadores-chave”.

O país manteve-se na categoria de Inovador Moderado, aproximando-se da média da UE com um índice de 90,7%, mais três pontos percentuais face a 2024 e nove face a 2018, no ranking que faz uma avaliação comparativa do desempenho em Investigação e Inovação (I&D) dos Estados-membros da União Europeia, de outros países europeus e de concorrentes a nível global.

Como pontos fortes, o relatório destacou o desempenho do país em indicadores como o apoio público à I&D empresarial – onde Portugal lidera na UE, com 185,8% da média europeia -, vendas de inovações novas no mercado ou na empresa, digitalização ou crescimento no número de especialistas em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

“Apesar dos avanços, mantêm-se alguns desafios estruturais, como o reforço do investimento privado em I&D, a dinamização do capital de risco, a valorização da inovação nas exportações de alta tecnologia e a progressiva melhoria da produtividade laboral, elementos que continuam a influenciar o posicionamento competitivo do país e das suas regiões”, destacou a ANI.

A nível regional, o Regional Innovation Scoreboard 2025 (RIS) reconheceu a Grande Lisboa como Inovador Forte, com 109,6% da média da UE, ocupando atualmente o 77.º lugar a nível europeu, um aumento de 18,7% desde 2018.

Esta região lidera entre as nove regiões portuguesas, destacando-se em áreas como emprego em TIC, copublicações científicas e vendas de inovações, apontou a ANI.

Também a região Centro ficou acima da média do grupo de Inovadores Moderados, ao integrar a categoria de Moderado+, com 90,1% da média da UE.

“Todas as regiões portuguesas registaram melhorias desde 2018 e sinalizam uma evolução positiva e coesa do sistema nacional de inovação”, realçou a ANI.