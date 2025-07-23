Os deputados eleitos pelo círculo de Leiria, Eurico Brilhante DspoliiLLias e Catarina Louro, questionaram o Governo sobre a criação da Polícia Municipal de Leiria, assim como as respostas para combater o agravamento da criminalidade no concelho.

No requerimento dirigido à ministra da Administração Interna, os deputados socialistas revelam a sua preocupação “com o aumento de 28,2% na criminalidade violenta e grave, em 2024, com destaque para o crescimento de 55% nos roubos a residências e 34% nos roubos por esticão, revelado pelo Relatório Anual de Segurança Interna”.

Os parlamentares adiantam que a “segurança pública no concelho de Leiria tem vindo a deteriorar-se de forma preocupante”, salientando os “elevados números de violência doméstica (1.014 participações), ofensas à integridade física (880 casos) e condução sob efeito de álcool (857 ocorrências)”.

Com base nos dados divulgados, os socialistas adiantam que a criminalidade geral diminuiu, mas entre janeiro e agosto de 2024, os crimes violentos e graves aumentaram 56% na cidade, com 78 ocorrências registadas, mais 28 do que no período homólogo.

Nesse sentido, Eurico Brilhante Dias e Catarina Louro, que ainda é vereadora na Câmara de Leiria com funções não executivas, consideram que, no atual contexto, a criação da Polícia Municipal de Leiria “assume particular relevância”.

Todo o processo já foi cumprido pela autarquia, mas a ratificação por resolução do Conselho de Ministros, “contudo, até à data, o Ministério da Administração Interna ainda não emitiu o despacho necessário para a sua constituição formal”.

Nesse sentido, os parlamentares pretendem saber quando se prevê a emissão do despacho governamental necessário à sua constituição formal e que medidas estão a ser equacionadas “para responder ao agravamento da criminalidade no concelho de Leiria, nomeadamente no que respeita ao reforço de meios humanos e materiais das forças de segurança, e respetiva articulação com a futura Polícia Municipal na implementação de soluções integradas de segurança urbana”.