O almirante Henrique Gouveia e Melo está a frente na sondagem para as eleições presidenciais de 2026 divulgada esta quarta-feira. Segundo a Aximage para a CNN Portugal e a TVI, o antigo coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 fica à frente quer na primeira, quer na segunda volta, ultrapassando o antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes, e o ex-secretário-geral do PS, António José Seguro.

Na primeira volta, sem a distribuição de indecisos, Henrique Gouveia e Melo reúne 26% das intenções de voto, Luís Marques Mendes angaria 19% e António José Segura fica-se pelos 14%. Há 12% dos inquiridos que prefeririam votar noutros candidatos, ao passo que 29% ainda estão indecisos sobre o seu sentido de voto.

Numa eventual segunda volta, que ocorreria tendo em conta esta sondagem, Henrique Gouveia e Melo ganhava a Luís Marques Mendes (41 contra 36% das intenções de voto) e também contra António José Seguro (42 contra 35% das intenções de voto).

Caso passassem à segunda volta António José Seguro e Luís Marques Mendes, o ex-secretário-geral socialista vencia o antigo comentador da SIC por pouco (37 contra 36% das intenções de voto).

Questionados sobre que candidato à presidência está mais bem preparado para o cargo, 29% dos inquiridos respondeu que era Henrique Gouveia e Melo, 20% Luís Marques Mendes e 15% António José Seguro.

Já sobre o que motiva o voto nos candidatos, 54% dos inquiridos aponta para as ideias políticas, 18% para a personalidade e 6% escolhem votar por protesto — por alguém que seja capaz de fazer uma rutura.

Esta sondagem contou com mil entrevistas e foi realizada entre 11 a 21 de julho. A margem de erro é de 3,1%.