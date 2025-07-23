O almirante Henrique Gouveia e Melo está a frente na sondagem para as eleições presidenciais de 2026 divulgada esta quarta-feira. Segundo a Aximage para a CNN Portugal e a TVI, o antigo coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 fica à frente quer na primeira, quer na segunda volta, ultrapassando o antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes, e o ex-secretário-geral do PS, António José Seguro.
Na primeira volta, sem a distribuição de indecisos, Henrique Gouveia e Melo reúne 26% das intenções de voto, Luís Marques Mendes angaria 19% e António José Segura fica-se pelos 14%. Há 12% dos inquiridos que prefeririam votar noutros candidatos, ao passo que 29% ainda estão indecisos sobre o seu sentido de voto.
Numa eventual segunda volta, que ocorreria tendo em conta esta sondagem, Henrique Gouveia e Melo ganhava a Luís Marques Mendes (41 contra 36% das intenções de voto) e também contra António José Seguro (42 contra 35% das intenções de voto).
Caso passassem à segunda volta António José Seguro e Luís Marques Mendes, o ex-secretário-geral socialista vencia o antigo comentador da SIC por pouco (37 contra 36% das intenções de voto).
Questionados sobre que candidato à presidência está mais bem preparado para o cargo, 29% dos inquiridos respondeu que era Henrique Gouveia e Melo, 20% Luís Marques Mendes e 15% António José Seguro.
Já sobre o que motiva o voto nos candidatos, 54% dos inquiridos aponta para as ideias políticas, 18% para a personalidade e 6% escolhem votar por protesto — por alguém que seja capaz de fazer uma rutura.
Esta sondagem contou com mil entrevistas e foi realizada entre 11 a 21 de julho. A margem de erro é de 3,1%.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]