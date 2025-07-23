O turismo está a gerar um impacto económico anual equivalente a “um PRR e meio”, afirmou esta quarta-feira o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, num almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal, em Lisboa.

“O PRR são 22 mil milhões de euros para cinco anos. O turismo está a gerar um PRR e meio por ano para a nossa economia”, afirmou Pedro Machado, referindo-se ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) financiado por fundos europeus.

Num discurso centrado na força económica e estratégica do setor, o secretário de Estado destacou que, em 2024, Portugal recuperou os níveis turísticos de 2019 — o melhor ano antes da pandemia — e já os superou.

Para este ano, o Governo estima um crescimento de 3 a 4% em número de turistas e de 6% em receitas, o que poderá elevar o total anual para cerca de 30 mil milhões de euros.

Pedro Machado rejeitou a ideia de que o país dependa excessivamente do turismo: “Não é verdade que Portugal esteja dependente de uma mono-indústria. O turismo é transversal a 49 atividades económicas”, referiu, apontando o impacto nas áreas da mobilidade, agricultura, cultura ou indústria transformadora.

Outra ideia que desvalorizou foi a de que o país tem “turistas a mais“. “Não, não temos turistas a mais. Temos é de distribuir melhor os fluxos, no tempo e no território”, afirmou.

O governante adiantou ainda que em setembro deverá ser apresentada a nova Estratégia Nacional para o Turismo 2030, que assentará num “triângulo” de prioridades: crescimento sustentável, qualificação da experiência turística e satisfação do visitante.

Sobre a mobilidade, sublinhou que 96% das entradas em Portugal se fazem por via aérea, o que reforça a importância da resolução dos constrangimentos nos aeroportos e da ampliação de rotas. “A TAP está a abrir novas ligações com os Estados Unidos, México, Argentina, Austrália e Arábia Saudita”, lembrou.

Pedro Machado abordou também o problema da escassez de mão-de-obra no setor, defendendo medidas como a criação de uma “via verde” para trabalhadores imigrantes. “Já em 2019 tínhamos este problema. Atualemente, 15% da população residente em Portugal é estrangeira e tem um contributo fundamental para a nossa economia”, disse.

O secretário de Estado destacou ainda projetos de requalificação urbana apoiados pelo Turismo de Portugal: “Já recuperámos vários mercados municipais e espaços de visitação. São instrumentos de política pública no terreno.”