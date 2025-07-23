Está em funcionamento há apenas uma semana, mas a Urgência de Sintra está — contrariamente ao propósito da sua criação — a “agravar” o funcionamento do Hospital Fernando da Fonseca (HFF).

A notícia é avançada pelo Diário de Notícias, que noticia que o desvio de médicos das escalas do HFF para a nova urgência está a causar esperas de mais de sete horas, ou até mesmo situações em que um único médico chega a ficar responsável por 600 camas de internamento.

O novo Hospital de Sintra abriu as portas do Serviço de Urgência Básica (SUB) a 12 de julho, após quatro anos de contrução da unidade hospitalar.

Ao Diário de Notícias, fontes anónimas garantem que uma semana passada da inauguração “em vez de estar a apoiar a atividade do HFF, o SUB de Sintra só está a agravar as dificuldades que já existiam”, relembrando que “as equipas do HFF já funcionavam nos mínimos e, por vezes, ultrapassando o que é aceitável”.

“Diariamente é desviado um médico das equipas fixas do HFF para o SUB de Sintra, o que tem agravado a gestão dos cuidados na urgência externa e até na urgência interna. Se antes acontecia haver uma falha na escala que levava a que o especialista que chefiava a equipa da urgência externa ficasse também responsável pela urgência interna, o que significa ter a seu cargo cerca de 600 camas de internamento, o que é impensável, agora está a acontecer frequentemente”, acrescenta a mesma fonte.