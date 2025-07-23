Veja aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova que se realizou às 9h30.

A prova de 12.º ano realizou-se ao mesmo tempo que os exames de Geometria Descritiva A e História B, ambas de 11.º ano. À tarde, pelas 14h, será a vez de testar os conhecimentos a Biologia e Geologia, também de 11.º ano.

A 2.ª fase dos exames irá decorrer até dia 24 de julho, sendo que as pautas com as classificações serão afixadas a 5 de agosto.

Este ano (após uma alteração temporária das regras em virtude da Covid-19), os alunos voltam a ser obrigados a realizar três exames nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.

Segundo dados do Júri Nacional de Exames, 55% (88.637) dos estudantes que este ano se inscreveram nos exames nacionais têm intenção de utilizar as provas para aceder ao Ensino Superior, menos cerca de mil alunos face ao ano anterior (89.715).