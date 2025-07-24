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O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu esta quinta-feira uma relação mais equilibrada com a China e pediu a Pequim que use a sua influência para pôr fim à guerra na Ucrânia, numa cimeira marcada por tensões comerciais.

Num encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, parte da 25ª cimeira bilateral entre a União Europeia (UE) e a China, Costa afirmou que, passados 50 anos sobre o estabelecimento de relações diplomáticas, os laços económicos e humanos entre ambas as partes “cresceram exponencialmente, trazendo prosperidade para os dois lados”. “Como parceiros comerciais de peso, as nossas economias e sociedades tornaram-se estreitamente interligadas. A UE e a China também cooperam no avanço da agenda ambiental multilateral”, sublinhou.

A cimeira decorreu num contexto de crescente desconfiança mútua, com a UE a insistir na necessidade de corrigir o desequilíbrio comercial e responder a práticas económicas que considera injustas, nomeadamente os subsídios estatais chineses à indústria, que têm impulsionado exportações de produtos a baixo custo para o mercado europeu, como veículos elétricos.

António Costa reforçou as preocupações da UE em relação ao apoio chinês à Rússia, apelando a Li Qiang para que, enquanto membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, use a sua influência para pôr fim à guerra na Ucrânia. “Temos um interesse comum em manter relações construtivas e estáveis. Mas para isso é preciso que a China desempenhe um papel ativo em prol da paz e da estabilidade internacional”, afirmou.

A China tem evitado condenar a invasão russa e é acusada por Bruxelas e Washington de apoiar indiretamente Moscovo com exportações de bens de uso duplo civil e militar. Na véspera da cimeira, Pequim criticou as sanções europeias contra dois bancos chineses por alegadas ligações ao comércio com a Rússia.

Apesar das divergências, Costa frisou que a UE está “comprometida em aprofundar a parceria bilateral e em trabalhar com boa-fé e honestidade para enfrentar os desafios globais”, numa base de respeito mútuo, reciprocidade e compromisso com a ordem internacional baseada em regras.

A cimeira contou também com a participação de Ursula von der Leyen que alertou Xi Jinping que a relação UE-China atingiu um “ponto de inflexão” e exigiu “soluções reais” para os desequilíbrios atuais.

UE avisa a China que protegerá os seus interesses

A UE alertou que o relacionamento comercial com a China continua “gravemente desequilibrado” e advertiu que poderá adotar “medidas proporcionais” para proteger os seus interesses, caso não haja avanços concretos.

Bruxelas manifestou preocupação com “distorções sistémicas persistentes” e o “excesso de capacidade industrial” da China, que considera agravar as desigualdades no acesso ao mercado, pelo que voltou a exigir progressos em questões comerciais de longa data, recordando que os investimentos chineses na Europa podem beneficiar a competitividade, o progresso tecnológico e a criação de emprego de qualidade, desde que exista reciprocidade.

“Queremos trabalhar para garantir que a nossa relação económica seja equilibrada, recíproca e mutuamente benéfica. O comércio entre a UE e a China tornou-se crescentemente assimétrico e isso não é sustentável”, alertou Costa.

Dados chineses mostram que as exportações da China para a UE cresceram 7% no primeiro semestre do ano, enquanto as importações provenientes do bloco europeu caíram 6%, agravando o défice comercial europeu, que “atinge os 305 mil milhões de euros” segundo comunicado da Comissão Europeia.

Nesse sentido, a UE pediu à China para tomar medidas concretas para melhorar o acesso das empresas europeias ao mercado chinês em setores prioritários como a carne, cosméticos e produtos farmacêuticos.

O executivo comunitário exigiu também o fim das “represálias” contra exportações europeias de conhaque, carne de porco e produtos lácteos, bem como o levantamento de restrições à exportação de terras raras, que considera ter um “impacto negativo” nos setores industriais europeus.

A nota oficial sublinha igualmente a necessidade de promover a reciprocidade na área digital, referindo que as empresas europeias enfrentam obstáculos significativos para operar na China. A UE expressou ainda preocupações quanto à falta de clareza nas normas chinesas sobre segurança de dados e fluxos transfronteiriços, além de denunciar “atividades cibernéticas maliciosas” com origem na China.

“A UE continua disposta a participar num diálogo construtivo para encontrar soluções negociadas. Mas, enquanto tal não acontecer, adotará medidas proporcionais e em conformidade com o direito internacional para proteger os seus legítimos interesses“, advertiu a Comissão.

Xi limitou-se a sublinhar que os laços entre China e UE devem “trazer mais estabilidade e certeza para o mundo” e apelou ao “respeito mútuo” e à busca de “pontos em comum, respeitando as diferenças”.