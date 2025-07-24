O Bloco de Esquerda (BE), o Livre e o PAN (Pessoas-Animais-Natureza) formaram a coligação “Construir o Futuro” para se candidatar à Câmara de Loures nas próximas eleições autárquicas, anunciou esta quarta-feira o BE num comunicado.

Segundo o comunicado, esta aliança “progressista e humanista” apresenta-se como “alternativa à governação municipal do PS que, nos últimos quatro anos, sob a presidência de Ricardo Leão, tem mimetizado a agenda política e a retórica populista da extrema-direita”.

A coligação “Construir o Futuro” apresenta Luís de Sousa (Livre) como primeiro candidato à Câmara Municipal de Loures e Rita Lage Sarrico (BE) à frente da lista à Assembleia Municipal.

Inicialmente, Rita Sarrico tinha sido anunciada como a candidata do BE à Câmara de Loures, mas com esta coligação houve uma mudança no cabeça de lista.

Em declarações à agência Lusa, a bloquista explicou que, “com o avançar das conversações com o Livre e o PAN, foi necessária uma nova reflexão sobre quem” iria encabeçar a candidatura.

“Vou para onde precisam que vá. A vontade unânime foi que encabeçasse a lista à Assembleia Municipal”, explicou.

Também em declarações à Lusa, Luís de Sousa, de 47 anos, disse que é membro o Livre desde 2019 e tem trabalhado nos últimos anos no sentido de “procurar soluções para problemas reais das pessoas do concelho”.

Como candidato à Câmara elegeu a Habitação como o tema prioritário, no qual é “muito urgente tomar medidas” e defendeu que uma das soluções para o problema é “ter mais habitação pública”, reconverter edifícios já existentes e promover “cooperativas para primeira habitação”.

Considerou ainda necessário haver “habitação de emergência, quer para possíveis catástrofes, quer para situações como aquelas que ocorreram no bairro do Talude”.

“Há uma pressão em termos de preços de habitação, quer para compra, quer para aluguer, que é transversal a toda a sociedade, não é um problema dos mais pobres, é um problema de todos”, frisou.

Licenciado em administração pública, mas a trabalhar há 24 anos na área da segurança no trabalho, Luís de Sousa disse ainda que pretende “reforçar a oferta de transportes públicos” no concelho e assumiu que o fim das portagens na CREL não é uma prioridade para a sua candidatura.

No comunicado, a coligação destaca ainda a saúde, o ensino, o bem-estar animal, a cultura local e os espaços públicos como outras áreas onde pretendem intervir.

“Em Loures ninguém deve perder horas no trânsito para se deslocar para trabalhar ou estudar”, defendem no comunicado, comprometendo-se ainda a alargar a “rede de cuidados primários, a promover a melhoria das infraestruturas do SNS e a bater-se pela contratação dos profissionais em falta”.

Alegando que a atual governação de Loures tem sido marcada por “decisões tomadas de forma opaca, sem diálogo com a comunidade”, a coligação “Construir o Futuro” diz que “trará orçamentos participativos, sessões públicas regulares com autarcas e uma política de total transparência na gestão municipal”.

A coligação “Construir o Futuro” vai apresentar-se em todos os órgãos autárquicos do município – Câmara Municipal, Assembleia Municipal e todas as 10 Assembleias de Freguesia.

Será oficialmente apresentada no domingo junto à Assembleia Municipal de Loures.

Além de Luís de Sousa, também já anunciaram a candidatura ao município de Loures o social-democrata Nélson Batista, Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU) e Bruno Nunes (Chega).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.