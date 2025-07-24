1249,3kWh poupados 1249,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Brindar ao pôr do sol com Aperol Spritz

Este artigo tem mais de 1 ano

Este verão, Aperol convida-te a celebrar o pôr do sol com música, amigos e brindes inesquecíveis em sunsets de norte a sul. Descobre os locais e junta-te à festa!

i

JOAO CAUTELA

JOAO CAUTELA

Este artigo é da responsabilidade de Aperol Spritz 

Este verão promete fins de tarde cheios de cor, música e boa energia. Aperol Spritz vai levar sunsets inesquecíveis a bares, rooftops, quiosques e restaurantes do norte ao sul do país – na zona do Porto, Lisboa, Costa da Caparica e, como grande novidade, também no Algarve no início de agosto. O mote? Desligar da rotina, brindar com amigos e viver o melhor do verão ao sabor de um Aperol Spritz.

Imagina o cenário: o sol a mergulhar no mar, a batida da música a embalar o fim de tarde, gargalhadas à volta da mesa e, na mão, o laranja vibrante de um Aperol Spritz – refrescante, leve e perfeito para partilhar. Mais do que uma bebida, é o convite para criar memórias, pôr a conversa em dia e celebrar a vida.

JOAO CAUTELA

Porque o verão é isso mesmo: convívio, alegria, boa música e aquela sensação única de que tudo pode acontecer. Este ano, os sunsets Aperol Spritz chegam com dinâmicas especiais, brindes exclusivos e surpresas que prometem tornar cada fim de tarde ainda mais memorável.

Para saber onde vão acontecer estes sunsets que transformam fins de tarde em memórias, basta espreitar o Turn On The Sunset map. Descobre todos os eventos, marca presença e vem brindar connosco.

Este verão, o convite é claro: Turn on the sunset com Aperol Spritz.

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

Recomendamos

Joias

Os segredos das joias da Casa Real portuguesa

Noticiário

15h. MAI reagiu à carga policial como difícil de ver 

Manual de Instruções para Humanos

Fome emocional: porque só nos apetece pizza (e não brócolos)

Amiga, faz parte

Feliz e ansiosa ao mesmo tempo

Últimas
Noticiário

16h. MAI garante que seu cargo está nas mãos do PM

PCP

PCP quer debate de urgência no Parlamento sobre cargas

Ténis

Alcaraz domina De Minaur para erguer troféu em Viena

Clima

IPMA agrava para laranja aviso para a Madeira

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.