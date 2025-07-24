Brindar ao pôr do sol com Aperol Spritz

Este artigo é da responsabilidade de Aperol Spritz

Este verão promete fins de tarde cheios de cor, música e boa energia. Aperol Spritz vai levar sunsets inesquecíveis a bares, rooftops, quiosques e restaurantes do norte ao sul do país – na zona do Porto, Lisboa, Costa da Caparica e, como grande novidade, também no Algarve no início de agosto. O mote? Desligar da rotina, brindar com amigos e viver o melhor do verão ao sabor de um Aperol Spritz.

Imagina o cenário: o sol a mergulhar no mar, a batida da música a embalar o fim de tarde, gargalhadas à volta da mesa e, na mão, o laranja vibrante de um Aperol Spritz – refrescante, leve e perfeito para partilhar. Mais do que uma bebida, é o convite para criar memórias, pôr a conversa em dia e celebrar a vida.