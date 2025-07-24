A Rede — Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea apelou esta quinta-feira à ministra da Cultura que “conheça e aprofunde o diálogo com o setor”, num comunicado divulgado no qual partilha preocupações sobre os apoios às artes.

“As artes performativas, e nelas a Dança, são um setor profissional diverso e qualificado, mas subfinanciado. Sentimos falta de acompanhamento num universo com uma crescente capacidade propositiva de projetos de qualidade não financiados por inexistência de recursos financeiros — como indicam as elevadas avaliações de muitos deles”, refere a associação no comunicado.

Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos de Apoio a Projetos 2024 da Direção-Geral das Artes (DGArtes), dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio.

“Não é uma boa estratégia continuar a deixar de fora a imensa força e diversidade de um sector que representa as múltiplas facetas de uma sociedade plural, excluindo os seus desejos de pertença, seja enquanto público, seja enquanto artistas”, defende a Rede.

Este ano, até à data, foram revelados os resultados finais de dois dos seis concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025, abertos em janeiro.

No de Procedimento Simplificado serão apoiados 146 projetos artísticos, mais 22 do que na edição anterior, mas ficaram de fora 292 candidaturas elegíveis, por se ter esgotado o montante global disponível de 690.000 euros.

Já no de Internacionalização, 109 candidaturas irão receber apoio, mais treze do que no ano passado, tendo 30 ficado sem apoio por “se ter esgotado o montante global disponível”, embora tenham ficado acima dos 60% de pontuação mínima exigida.

No comunicado divulgado, além da “necessidade de reforço de financiamento”, a Rede alerta também para a “ausência de estratégia de consolidação de projetos que têm vindo a criar a sua maturidade“.

Como exemplo, faz referência a projetos de programação, que acontecem “fora dos grandes centros urbanos e em relação com as comunidades do território onde estão inseridos, combatendo as assimetrias regionais e diversificando modelos e ideias distintas das que acontecem nas grandes cidades, e que foram apoiados dois anos consecutivos para agora não o serem”.

“Para quê? Porquê? Que queremos construir?”, questiona.

A Rede contesta ainda a ideia de que os apoios da DGArtes “constituem um financiamento integral aos projetos, ou seja, de que as estruturas recebem 100% do seu orçamento destes concursos”.

“Tal como inúmeras atividades privadas, a Cultura também recebe apoios, mas numa escala financeira muito abaixo de todas as outras atividades. Na realidade, o que aqui acontece implica sinergias que operam de forma transversal na sociedade, em que artistas e estruturas artísticas fazem um trabalho de angariação financeira junto de outras entidades, públicas e privadas, para além da criação de receitas próprias, para financiar a sua atividade”, refere a associação.

É com “estas preocupações em mente” que a associação pede à ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, que “conheça e aprofunde o diálogo com o setor”, mostrando-se “disponível para esse diálogo”.