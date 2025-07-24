A equipa de negociação de Israel e a equipa de mediação dos Estados Unidos abandonaram esta quinta-feira a capital do Qatar, onde decorriam as negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. O anúncio foi feito em primeiro lugar pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, que convocou a delegação para “continuar as consultas” em Telavive. Pouco depois, o enviado especial dos Estados Unidos anunciou que os norte-americanos também iam regressar a Washington.

“Embora os mediadores tenham feito um grande esforço, o Hamas não parece estar coordenado ou a agir de boa-fé“, declarou Steve Witkoff, numa publicação nas suas redes sociais. “Vamos agora considerar opções alternativas para trazer os reféns para casa e tentar criar um ambiente mais estável para o povo de Gaza”, adiantou.

We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good… — Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025

Witkoff disse ainda que é “uma pena que o Hamas tenha agido desta forma egoísta” e que os Estados Unidos estão “determinados” em procurar soluções para pôr fim ao conflito em Gaza.

Benjamin Netanyahu, já depois de ter ordenado o regresso da equipa israelita, insistiu que Israel irá cumprir todos os objetivos definidos para a ofensiva militar na Faixa de Gaza e deixou um aviso ao grupo palestiniano. “Se o Hamas encarar a nossa intenção de conseguir [um acordo] como uma fraqueza, como uma oportunidade para nos impor condições de rendição que ponham em perigo o Estado de Israel, está tristemente enganado”, afirmou durante um discurso num evento oficial em Jerusalém.

Apesar das decisões, nem Washington nem Telavive puseram um ponto final inequívoco aos diálogos. Fontes palestinianas relataram ao jornal Haaretz que o Qatar tinha sido informado da retirada das duas equipas e mostraram-se confiantes na retoma das negociações.

As conversações foram retomadas há várias semanas, com o objetivo de alcançar um novo cessar-fogo em Gaza, após o exército israelita ter rompido, a 18 de março, o acordo de tréguas estabelecido em janeiro com o grupo islamista e retomado a ofensiva militar.

No entanto, as negociações arrastam-se sem qualquer avanço, com cada lado a acusar o outro de se recusar a ceder em exigências importantes. O jornal New York Times relata, citando oficiais de vários países envolvidos nos diálogos, que a retirada de Israel e dos Estados Unidos foi uma decisão tática, tomada numa tentativa de pressionar o Hamas a alterar as suas exigências.

O grupo palestiniano diz que só libertará todos os reféns em troca de uma retirada total de Israel e do fim da guerra, enquanto Telavive diz que não aceitará pôr fim à guerra enquanto o Hamas não abandonar o poder e não se desarmar — uma condição que o Hamas rejeita.

Num novo balanço do conflito, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou hoje que registou 59.587 mortos e 143.498 feridos. Nessa contagem incluem-se pelo menos 115 mortos por fome ou desnutrição desde o início da ofensiva israelita, em outubro de 2023.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) alertou, na quarta-feira, para o aumento de mortes de crianças por subnutrição. A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo grupo extremista palestiniano Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.