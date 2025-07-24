2025 está a ser um ano de altos e baixos para Jannik Sinner. A temporada até começou da melhor forma para o italiano que, no Open da Austrália, venceu Alexander Zverev e conquistou o primeiro Grand Slam do ano pela segunda vez (3-0). Contudo, a partir daí, tudo mudou, com o tenista a cumprir uma suspensão de três meses, até 4 de maio, depois de ter chegado a acordo com a Agência Mundial Antidopagem (AMA), e já depois de o número 1 do mundo ter recorrido para o Tribunal Arbitral do Desporto devido a dois controlos positivos. No regresso, Sinner caiu na estonteante final de Roland Garros, frente a Carlos Alcaraz (3-2), mas redimiu-se em Wimbledon, chegando pela primeira vez ao topo do torneio realizado no All England Club (3-1).

Voltando atrás no tempo, Sinner foi suspenso depois de ter testado positivo a clostebol, uma substância proibida que visa aumentar o rendimento do atleta. Perante esse incidente incidente, o italiano de 23 anos afastou-se, em agosto de 2024, de Umberto Ferrara, o seu preparador físico, que alegou estar a prejudicar a reputação do melhor tenista da atualidade, à luz do ranking ATP. O fisioterapeuta, Giacomo Naldi, também foi afastado na sequência do caso e, para os seus lugares, Jannick Sinner contratou o preparador físico Marco Panichi e o fisioterapeuta Ulises Badio, que tinham trabalhado com Novak Djokovic.

No entanto, menos de um ano depois, Sinner voltou a juntar-se a Ferrara e vai incorporá-lo na sua equipa. Em sentido inverso, Panichi foi despedido por, alegadamente, ter revelado publicamente situações que aconteciam no seio da equipa técnica. O teste positivo a clostebol deveu-se ao uso, por parto de Naldi, de um spray que continha uma substância proibida e que entrou no corpo do tenista sem este saber, tudo sob a supervisão de Ferrara. “O Umberto desempenhou um papel importante no desenvolvimento do Jannik até ao momento, e o seu regresso reflete um foco renovado na continuidade e desempenho ao mais alto nível. A decisão foi tomada em alinhamento com a equipa do Jannik, como parte da preparação contínua para os próximos torneios, incluindo o Cincinnati Open e o US Open”, explicou a assessoria de Sinner em comunicado.

Nick Kyrgios, atual número 640 do mundo, foi um dos primeiros a reagir à notícia do regresso de Ferrara à equipa técnica de Sinner, voltando a posicionar-se como um dos tenista mais críticos sobre a leve punição do italiano no seu caso de doping. “Infelizmente isto não é ténis”, começou por escrever o australiano, acrescentando, bem ao seu estilo: “Ele trouxe de volta o mesmo médico. Fomos enganados, senhoras e senhores”. A mensagem de Kyrgios no X não caiu bem junto dos internautas, que consideram que Nick está a “perseguir” Sinner, não se preocupando em “melhorar o seu jogo”.

He got the same doc back ???????????? we have been played ladies and gentlemen ???????????????????? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 23, 2025