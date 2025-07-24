O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) aprovou esta quinta-feira a celebração de 12 acordos de cooperação, no montante total de cerca de 545 mil euros, para comparticipar despesas de funcionamento do Programa de Emergência Alimentar da região.

A decisão foi tomada na reunião semanal do Conselho do Governo madeirense, presidido pelo social-democrata Miguel Albuquerque, indica o executivo numa nota com as conclusões do encontro.

Os 12 acordos são celebrados entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e as várias entidades parceiras, “com vista a comparticipar despesas de funcionamento do Programa de Emergência Alimentar na Região Autónoma da Madeira (PEA RAM) até ao mês de dezembro de 2025”.

Entre outras deliberações, o executivo insular aprovou a celebração de 15 contratos-programa com rádios regionais com trabalho de divulgação de projetos de caráter económico, cultural e desportivo da região, no montante global de 176,2 mil euros.

O governo madeirense declarou ainda a utilidade pública da Associação Musical e Cultural das Ilhas, sediada no Funchal.