O incêndio que lavra desde quarta-feira à tarde em Vilar de Perdizes, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, encontra-se dominado desde as 11h00, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da proteção civil.

Incêndio continuava ainda ativo na manhã desta quinta-feira. Durante a noite, o incêndio já tinha “obrigado ao reforço de meios”, embora as populações não tenham estado risco. Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso, pelas 10h00 estava “controlado”.

O elevado número de meios no local às 10h00 deveu-se à existência de “vários pontos quentes” e à intensidade do vento que se faz sentir na região, mas não há habitações em perigo. “Penso que com a chegada dos meios aéreos [que foram acionados esta manhã], a situação será mais facilmente resolvida. Há meios que já estão a desmobilizar”, sublinhou a mesma fonte.

Os dados disponíveis na página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicam que, pelas 11h45, continuavam envolvidos nas operações 140 operacionais, apoiados por 43 viaturas e cinco meios aéreos.

Este incêndio veio de Espanha e quando passou a fronteira, cerca das 16h20 de quarta-feira, alastrando para Vilar de Perdizes, as autoridades do reino espanhol alertaram a Proteção Civil portuguesa, explicou o mesmo responsável, acrescentando que ajudaram a combatê-lo, inclusive “com sete meios aéreos espanhóis”, informou. Ao todo, na tarde de quarta-feira chegaram a estar no local 13 meios aéreos.