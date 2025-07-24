Um prédio em Alcântara, Lisboa, foi evacuado na noite desta quinta-feira após um incêndio ter deflagrado no interior de uma loja de roupa no edifício, avançou a CNN e confirmou a Rádio Observador junto de fonte oficial do Regimento Sapadores de Lisboa.

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa referiu que o incêndio, na zona de Alcântara, foi dado como extinto às 01h57. Por volta das 04h20, encontravam-se no local 25 operacionais apoiados por sete viaturas para acompanhar a fase de rescaldo.

Por volta da meia-noite, fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa disse à Lusa que o fogo se mantinha “confinado à loja” e assegurou não haver desalojados no prédio onde se encontra o espaço comercial.

O alerta foi dado pelas 21h22 e na rua Luís de Camões estiveram 32 bombeiros sapadores assistidos por dez viaturas. Não há registo de vítimas.

O trânsito esteve cortado nos dois sentidos nesta via e nas ruas dos Lusíadas e 1º de Maio.