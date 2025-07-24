Mahdi Fleifel: “O meu cinema é moldado pela ideia de exílio”

A terra sem nome do título do filme de Mahdi Fleifel é muito certamente o desejo que move as duas personagens centrais, dois primos, palestinianos, que estão a meio de um processo migratório clandestino com a Alemanha no horizonte. Os dois homens “estão a prazo” nos subúrbios da cidade europeia em que foram deixados pelo contrabando de migrantes: Atenas. Ali ficaram estancados, presos a tegúrios escuros e sujos. É claro que já caíram nas malhas do pequeno crime urbano, furto de carteiras, tráfico de rua, prostituição. Chatila (Mahmoud Bakri), o mais focado, tem mulher e criança à espera em solo libanês, fala-lhes ao telefone, quer deixar a Grécia, não consegue. Reda (Aram Sabbah) não tem filhos, apenas uma mãe preocupada, é o mais vulnerável dos dois e deixou-se apanhar pela toxicodependência. No papel é uma história não especialmente original, competentemente engrenada em soluções thrillescas e protagonistas que não caem na esparrela da vitimização: não são anjos, também não podem ser tratados como vilões. São simplesmente dois homens sem saída num labirinto universal, para lá de qualquer cartilha política.

Nesta co-produção europeia que agora estreia nas salas, Mahdi Fleifel (n.1979) usa a capa da ficção para nos falar de assuntos que já tratou com outra contundência no seu trabalho anterior de documentarista, não tão popular nem tão acessível como A Uma Terra Desconhecida (filme multipremiado desde a sua estreia na Quinzena dos Cineastas de Cannes 2024), porém mais genuíno e consistente de um ponto de vista artístico. Este aspecto tornou-se muito claro, no final da semana passada, para quem acompanhou a retrospectiva da obra de Fleifel no Curtas Vila do Conde — e é na curta-metragem que está a parte mais valiosa deste trabalho.

A atribulada vida nómada deste realizador é uma influência capital no seu cinema. Filho de emigrantes palestinianos, nasceu no Dubai, passou pelo campo de refugiados palestinianos Ain al-Hilweh, no sul do Líbano, que continuou a visitar em visita a familiares (e onde mais tarde rodaria o seu melhor filme até à data, o documentário A World Not Ours), partindo pouco depois com a família para a Dinamarca, onde reside. Formado na British National Film & Television School, trabalha hoje entre Copenhaga, Londres e Atenas, conhecendo de perto a realidade que o seu filme mais recente retrata. “Tornei-me um estranho para aquilo que habitualmente entendemos como casa e, enquanto outsider, senti a responsabilidade de documentar o que fui encontrando à minha volta”, contou ao Observador. No fundo, A Uma Terra Desconhecida é uma amálgama de experiências e histórias que Fleifel pediu emprestadas à vida.

A origem deste filme vem de histórias que lhe contaram ou presenciou?

Vem de coisas que me estão muito próximas e de uma história que se foi alterando ao longo de muitos anos. Pensei fazer este filme com refugiados na Grécia em 2011, três anos depois da crise económica naquele país. Na altura, o salto desesperado dos refugiados do Médio Oriente para a Europa ainda era um fenómeno recente. Já então queria focar-me em rapazes ainda com a vida pela frente, eu também era um deles e conhecia bem aquela realidade. O filme são histórias de amigos. De repente, começaram a aparecer imensos filmes sobre refugiados, sobretudo documentários, o tema ficou saturado. Mas não desisti do filme que queria contar. Nunca o vi como mais uma história de refugiados igual a tantas outras. A Uma Terra Desconhecida não é um filme sobre a tragédia da Palestina. O meu cinema é moldado pela ideia de exílio. Todos os exílios. Os escolhidos, os privilegiados, os forçados. Os de hoje e os de ontem, poéticos e desejados, como os exílios de Fernando Pessoa [apaixonado por literatura, Fleifel tem uma tatuagem da figura de Pessoa no braço esquerdo], os exílios de Mahmoud Darwich.