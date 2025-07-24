A Polícia Judiciária (PJ) “identificou, localizou e deteve” um homem de 38 anos suspeito de ser o segundo autor de dois assaltos à mão armada em Amarante, no distrito do Porto, ocorridos em maio de 2024.

De acordo com um comunicado enviado às redações, o suspeito terá estado envolvido em assaltos a um café e a um posto de abastecimento, estando em causa crimes “de roubo agravado, furto e falsificação ou contrafação de documentos”.

O homem “tem antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza e por crimes contra a segurança das comunicações”, segundo a PJ, que também adianta que o suspeito será presente às autoridades judiciárias. Os crimes terão sido cometidos juntamente com outro homem que foi detido no dia 4 de junho e que “tem antecedentes criminais de violência doméstica e de crimes contra a honra”.

“Os crimes ocorreram com a diferença de escassos minutos, com o mesmo modo de atuação, nomeadamente ameaça aos funcionários com arma de fogo, resultando na subtração aos referidos estabelecimentos de valores na ordem dos milhares de euros, e ainda tabaco e outros bens”, descreve a PJ.

Segundo a polícia, os suspeitos deslocaram-se num carro com matrícula falsa e abasteceram sem pagar.