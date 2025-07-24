Protestos à porta, aviso vermelho para chuvas e o "Iniesta de mi vida" de Felipe VI. A realeza espanhola nos prémios Princesa de Girona

Do lado de dentro do teatro aguardava o presidente do governo regional, Salvador Illa, o ministro de Indústria e Turismo, Jordi Hereu, o delegado do governo da Catalunha, Carlos Prieto, o autarca de Barcelona, Jaume Collboni e o presidente da Fundação Princesa de Girona, Salvador Tasqué Díez. Apesar de ainda se ouvir os gritos dos manifestantes no hall do teatro, de acordo com a Vanitatis, dentro do auditório os aplausos das 1800 pessoas presentes, que durou quase um minuto, foi suficiente para abafar os ruídos externos.

Na plateia estava também Andrés Iniesta, que foi convidado a subir ao palco a meio do espetáculo. O jogador falou sobre saúde mental e superação dentro da carreira desportiva, destacando “valores como o esforço, o sacrifício, a dedicação, que são sempre os mesmos não importa quanto tempo passe, com o objetivo de conseguir o que se propõe”. A presença de Iniesta foi a deixa para um momento de humor de Felipe VI, que durante o seu discurso, alternando o catalão e o castelhano, destacou os valores do jogador, que inspiram jovens desportistas. Na despedida, repetiu a frase emblemática do narrador José Antonio Camacho, quando Andrés Iniesta marcou o golo da final do Campeonato do Mundo de 2010 frente à Holanda. “Iniesta de mi vida”, brincou o Rei, recebendo as palmas — e as gargalhadas — do público.

No seu discurso, Felipe também falou sobre a crescente responsabilidade e o papel importante que Leonor e Sofía têm tido nos últimos tempos. “Acreditamos numa juventude cada vez mais consciente, mais capaz e mais comprometida”, disse o Rei de Espanha. De recordar que Leonor recém regressou de uma digressão com a marinha espanhola e assumiu mais funções oficiais desde 2023, quando completou 18 anos e jurou a constituição. Já Sofía fez 18 anos recentemente e prepara-se para iniciar uma nova etapa, ao ingressar na faculdade — a infanta deve estudar o primeiro ano do curso de Relações Internacionais em Lisboa.

Antes foi a vez da herdeira ao trono discursar, também combinando castelhano e catalão. Agradeceu a receção de Barcelona — apesar das manifestações à porta — e definiu o teatro onde decorreu a cerimónia como sendo “um santuário das artes”. A princesa das Astúrias aproveitou o momento para destacar os seis vencedores dos prémios, nas categorias arte, social, investigação, internacional, empresa e escola do ano. “Os seis abordaram a complexidade do mundo e converteram-na em soluções eficazes. Elegeram o caminho difícil: do compromisso, do propósito e da consciência do que está bem”, disse.

Para a ocasião, Leonor levou um coordenado de fato e calças preto com um leve toque de brilho Bleis Madrid, a combinar com o visual da mãe, que escolheu um coordenado preto da Mango, marca que nasceu em Barcelona em 1984. Já a filha mais nova, Sofía, usou um conjunto da THE-ARE de calças e top azul marinho com um ombro à mostra e os cabelos soltos, num estilo mais descontraído, mostrando estar aos poucos a criar a própria imagem.

Esta quarta-feira a família real espanhola segue para Girona, onde as duas irmãs visitam os programas desenvolvidos pela Fundação. Depois, juntam-se aos reis para participar na reunião do Conselho Asesor Joven, formado por cerca de 20 jovens vinculados à instituição. O dia termina com um almoço entre a realeza e os premiados de edições anteriores e a tradicional foto de grupo, em Sant Martí Vell.