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Protestos à porta, aviso vermelho para chuvas e o "Iniesta de mi vida" de Felipe VI. A realeza espanhola nos prémios Princesa de Girona

Este artigo tem mais de 1 ano

Sob aviso meteorológico em Barcelona, manifestantes no exterior carregavam faixas onde se lia "fora la monarquia". No teatro, o públicou divertia-se com Felipe VI e o seu "Iniesta de mi vida".

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Horas antes de começar a cerimónia de entrega da 16ª edição dos Prémios Princesa de Girona, na passada quarta-feira, 23 de julho, a agência estatal de meteorologia de Espanha havia emitido um alerta vermelho para o risco de fortes precipitações no litoral de Barcelona. À porta do Gran Teatre del Liceu, manifestantes pela independência da Catalunha seguravam faixas a dizer: “fora la monarquia”. Mas por volta das 19h a chuva deu uma trégua e os protestos não foram suficientes para impedir a entrada de Felipe VI, Letizia, Leonor e Sofía naquela que será a maior gala de toda a história da fundação.

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Manifestantes pela independência da Catalunha protestaram contra a presença da família real à porta do Gran Teatre del Liceu

NurPhoto via Getty Images

Do lado de dentro do teatro aguardava o presidente do governo regional, Salvador Illa, o ministro de Indústria e Turismo, Jordi Hereu, o delegado do governo da Catalunha, Carlos Prieto, o autarca de Barcelona, Jaume Collboni e o presidente da Fundação Princesa de Girona, Salvador Tasqué Díez. Apesar de ainda se ouvir os gritos dos manifestantes no hall do teatro, de acordo com a Vanitatis, dentro do auditório os aplausos das 1800 pessoas presentes, que durou quase um minuto, foi suficiente para abafar os ruídos externos.

Na plateia estava também Andrés Iniesta, que foi convidado a subir ao palco a meio do espetáculo. O jogador falou sobre saúde mental e superação dentro da carreira desportiva, destacando “valores como o esforço, o sacrifício, a dedicação, que são sempre os mesmos não importa quanto tempo passe, com o objetivo de conseguir o que se propõe”. A presença de Iniesta foi a deixa para um momento de humor de Felipe VI, que durante o seu discurso, alternando o catalão e o castelhano, destacou os valores do jogador, que inspiram jovens desportistas. Na despedida, repetiu a frase emblemática do narrador José Antonio Camacho, quando Andrés Iniesta marcou o golo da final do Campeonato do Mundo de 2010 frente à Holanda. “Iniesta de mi vida”, brincou o Rei, recebendo as palmas — e as gargalhadas — do público.

No seu discurso, Felipe também falou sobre a crescente responsabilidade e o papel importante que Leonor e Sofía têm tido nos últimos tempos. “Acreditamos numa juventude cada vez mais consciente, mais capaz e mais comprometida”, disse o Rei de Espanha. De recordar que Leonor recém regressou de uma digressão com a marinha espanhola e assumiu mais funções oficiais desde 2023, quando completou 18 anos e jurou a constituição. Já Sofía fez 18 anos recentemente e prepara-se para iniciar uma nova etapa, ao ingressar na faculdade — a infanta deve estudar o primeiro ano do curso de Relações Internacionais em Lisboa.

Antes foi a vez da herdeira ao trono discursar, também combinando castelhano e catalão. Agradeceu a receção de Barcelona — apesar das manifestações à porta — e definiu o teatro onde decorreu a cerimónia como sendo “um santuário das artes”. A princesa das Astúrias aproveitou o momento para destacar os seis vencedores dos prémios, nas categorias arte, social, investigação, internacional, empresa e escola do ano. “Os seis abordaram a complexidade do mundo e converteram-na em soluções eficazes. Elegeram o caminho difícil: do compromisso, do propósito e da consciência do que está bem”, disse.

Para a ocasião, Leonor levou um coordenado de fato e calças preto com um leve toque de brilho Bleis Madrid, a combinar com o visual da mãe, que escolheu um coordenado preto da Mango, marca que nasceu em Barcelona em 1984. Já a filha mais nova, Sofía, usou um conjunto da THE-ARE de calças e top azul marinho com um ombro à mostra e os cabelos soltos, num estilo mais descontraído, mostrando estar aos poucos a criar a própria imagem.

Esta quarta-feira a família real espanhola segue para Girona, onde as duas irmãs visitam os programas desenvolvidos pela Fundação. Depois, juntam-se aos reis para participar na reunião do Conselho Asesor Joven, formado por cerca de 20 jovens vinculados à instituição. O dia termina com um almoço entre a realeza e os premiados de edições anteriores e a tradicional foto de grupo, em Sant Martí Vell.

[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

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