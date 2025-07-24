“O Segundo Acto”

Florence (Léa Seydoux) está apaixonada por David (Louis Garrel) e quer apresentá-lo ao seu pai, Guillaume (Vincent Lindon). David não lhe liga nada e quer impingi-la ao seu amigo Willy (Raphaël Quenard). Os quatro encontram-se num restaurante de estrada chamado O Segundo Acto. É uma história aparentemente banal, mas como O Segundo Acto é um filme de Quentin Dupieux, nada nele é banal ou normal. Dupieux joga ao gato e ao rato com a ficção e a realidade, pondo os atores a saírem constantemente das personagens e a fugirem ao argumento, para falarem da vidinha e da profissão. Uma comédia tão estrambólica quanto mordaz, em que o mundo do cinema, as suas vaidades, ridículos e mesquinhices, fazem as despesas da sátira, sem esquecer o #MeToo e o wokismo, nos canónicos 76 minutos que duram os filmes do realizador.

“O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

De 1994, ano da primeira adaptação ao cinema das aventura do quarteto de super-heróis criado em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby (filme este produzido por Roger Corman e que nunca se estreou comercialmente por questões de direitos), até 2025, quando chega aos cinemas O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, vão 31 anos e um total de cinco versões, contando com a presente. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach interpretam os quatro principais papéis, com Ralph Ineson no vilão cósmico Galactus e Julia Garner num Surfista Prateado que aqui muda de sexo. A história passa-se quatro anos depois dos membros do grupo terem adquirido os seus superpoderes, e formado o Quarteto Fantástico, que vai agora ter que combater Galactus, o “devorador de planetas”. Matt Shakman realiza.

“A Uma Terra Desconhecida”

Realizado em 29 dias pelo palestiniano-dinamarquês Mahdi Fleifel, A Uma Terra Desconhecida centra-se em Chatila e Reda, dois primos que vivem ilegalmente em Atenas, num pardieiro com outros clandestinos como eles, após terem fugido de um campo de refugiados palestinianos no Líbano, onde deixaram familiares. Sonham em ir para a Alemanha e abrir um café. E para conseguirem juntar o dinheiro que lhes permita comprar passaportes falsos, recorrem a tudo, incluindo roubar malas de senhora e até mesmo à prostituição. Mas como Reda se viciou em drogas, há sempre o risco do dinheiro desaparecer todo de repente. A Uma Terra Desconhecida foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.