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Fãs esperavam novo álbum, mas Harry Styles apostou em gama de produtos sexuais

Este artigo tem mais de 1 ano

Cantor aparece discretamente no teaser publicitário da nova linha de produtos sexuais da sua marca e incentiva fãs a procurarem o prazer. Gama inclui um vibrador e lubrificante.

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O último álbum do cantor, Harry’s House, foi lançado em 2022

WireImage

O último álbum do cantor, Harry’s House, foi lançado em 2022

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Há meses que os fãs de Harry Styles antecipavam o lançamento surpresa do quarto álbum de estúdio do cantor. Mas não vai ser música (pelo menos para já) que o artista vai dar a quem o ouve. Styles acaba de lançar uma gama de produtos sexuais, que incluem um vibrador e lubrificante.

Na mensagem do teaser publicitário, os braços do cantor são identificáveis graças às tatuagens e ouve-se o cantor a dizer: “Please yourself like you mean it”. É o slogan da nova linha da marca “Pleasing” de Harry Styles, que não é nova. O cantor já vendia produtos cosméticos, entre perfumes e batons, bem como acessórios, entre eles carteiras unissexo.

No site da marca, o vibrador de 68 dólares (cerca de 57 euros) e o lubrificante de 25 dólares (cerca de 21 euros) ainda não está disponível para compra, mas já é possível ver o aspeto dos produtos e quais as suas características.

Em relação ao vibrador, informa-se que foi concebido por Zoë Ligon, sexóloga, autora e visionária proprietária da Spectrum Boutique, uma empresa de brinquedos sexuais.”Zoë tem defendido o bem-estar sexual e desafiado o estigma, moldando uma paisagem mais aberta e afirmativa para todos”, destaca-se na descrição do site.

Os dois produtos estão atualmente disponíveis para envio apenas nos EUA e no Reino Unido. “Estamos a trabalhar arduamente para expandir a disponibilidade para outros países o mais rapidamente possível”, informa-se no site. Em Nova Iorque, os produtos vão estar à venda em loja pop-up por tempo limitado, entre esta sexta-feira e domingo.

[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Proponha uma correção, sugira uma pista: mfferreira@observador.pt

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