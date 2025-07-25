O sistema de cirurgias adicionais — que rendeu milhares de euros a médicos do Hospital de Santa Maria — foi instituído pela administração hospitalar em 2020, de forma a colmatar as falhas no sistema anterior e aumentar o financiamento do hospital, revelou o Expresso esta quinta-feira, que teve acessos a documentos internos. Acabaram por ser os próprios médicos a fazer soar alarmes sobre os altos valores acumulados pelo serviço de Dermatologia no novo sistema.

A estratégia de gestão que vigorava inicialmente no Santa Maria passava pela realização de cirurgias menores durante as consultas, que eram contabilizadas como exames, num sistema que procurava dar resposta às listas de espera prolongadas. Num entanto, o facto de as cirurgias serem classificadas como exame fazia com que o hospital recebesse um pagamento do Estado menor que o suposto — equivalente ao exame e não à cirurgia.

Neste sistema, os médicos recebiam o mesmo salário, pelo que o hospital é que saía a perder. Isto não se verificava nas intervenções mais complexas e, por isso, mais caras. Em 2020, a administração hospitalar do Santa Maria — presidida à data por Daniel Ferro, que relatou o processo ao semanário — decidiu passar a codificar as operações como cirurgias de ambulatório, de forma a cobrar valores mais elevados ao SNS.

No ano a seguir à implementação do novo sistema, o hospital fez um pedido direto aos médicos para que começassem a fazer cirurgias em horas adicionais, novamente com o objetivo de reduzir as listas das espera. Porém, a administração salientava que todas as cirurgias tinham de estar codificadas, para “forçosamente, gerar GDH [o valor a cobrar ao Estado]”.

Foi por esta altura que os próprios dermatologistas se aperceberam que as cirurgias adicionais chegavam aos milhares de euros, assunto sobre o qual informaram a administração hospitalar, através de emails a que o Expresso teve acesso. O semanário conclui, portanto, que a administração do hospital de Santa Maria já estava informada sobre os valores das cirurgias adicionais desde que o sistema foi implementado, neste caso no serviço de Dermatologia.