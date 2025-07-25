O antigo delegado de informação médica José Peixoto é o cabeça-de-lista à Câmara de Leiria pela coligação “Avançar Leiria”, que une os partidos Bloco de Esquerda, Livre e PAN — Pessoas-Animais-Natureza, nas próximas eleições autárquicas.

“Esperamos que seja muito mais do que uma coligação eleitoral. A unidade da esquerda é uma necessidade que cada vez se torna mais premente na nossa sociedade“, disse à agência Lusa José Peixoto.

O candidato adiantou que espera que esta seja uma “coligação sinérgica, não só do ponto de vista dos resultados eleitorais, e que — apesar das diferenças — seja possível tornar uma candidatura de esquerda mais forte e que possa fazer a diferença ao panorama geral do concelho”.

José Peixoto, 67 anos, destacou como prioridades o problema ambiental, que integra a habitação, lei dos solos ou a mobilidade.

“Temos o problema da habitação, o problema da mobilidade, que é muito grande, e o problema ambiental, que terá de estar presente em tudo aquilo que fazemos. Na medida do que cabe ao poder autárquico fazer, não podemos esquecer o problema da saúde”, reforçou o cabeça-de-lista, que já foi candidato à Câmara de Leiria.

Numa nota de imprensa, a coligação acrescentou que “a degradação das condições de vida, a dificuldade de acesso aos serviços públicos, à habitação e aos transportes em Leiria” “tornam esta candidatura um imperativo cívico e político para dar respostas aos leirienses”, com quem contam “para dignificar e fazer avançar Leiria”.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Estes passaram depois a independentes.

São também cabeças-de-lista à Câmara de Leiria, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, Luís Paulo Fernandes (Chega), Paulo Ventura (Iniciativa Liberal), Sofia Carreira (PSD), Branca Matos (CDS-PP) e Nuno Violante (CDU).