Uma forte onda de calor com temperaturas que podem superar os 46ºC vai afetar nos próximos dias toda a costa leste dos Estados Unidos da América, o que levou as autoridades norte-americanas a lançar alertas meteorológicos que abrangem uma região onde vivem mais de 100 milhões de pessoas.

De acordo com o The Guardian, a onda de calor que nos últimos dias afetou a região central dos EUA está a movimentar-se em direção ao leste, levando à ativação de alertas meteorológicos em toda a costa leste.

Na zona costeira norte, entre Portland (estado do Maine) e Wilmington (Carolina do Norte), que inclui cidades como Nova Iorque e Washington, as temperaturas durante o dia poderão estar entre 5ºC e 8ºC acima das médias habituais — ao passo que as noites serão igualmente bastante quentes, não permitindo o refrescamento habitual. A cidade de Nova Iorque poderá registar sensações térmicas acima dos 41ºC, uma temperatura altamente invulgar para aquela cidade.

Na costa sudeste, a sensação térmica poderá superar os 46ºC, com os subsequentes riscos de saúde. “Será uma onda de calor de longa duração, com praticamente nenhum alívio noturno e grandes níveis de humidade, o que leva a um perigo maior”, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia, que lançou um conjunto de avisos e recomendações para as populações, sobretudo as mais vulneráveis.

Em causa está um fenómeno conhecido como “cúpula de calor”, um fenómeno meteorológico que no passado tem afetado o continente norte-americano. Como o Observador descrevia em 2021, trata-se de uma situação causada por uma grande pressão atmosférica que empurra o ar quente para baixo, comprimindo-o e tornando-o mais denso.

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