A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica realizou uma ação nas zonas turísticas em Albufeira, que levou à suspensão da atividade em quatro estabelecimentos, como medida cautelar, e à instauração de 10 processos de contraordenação.

A operação, realizada na sexta-feira, foi dirigida aos setores “da restauração e bebidas, lojas de conveniência e venda de bebidas alcoólicas, mercearias, entre outros, situados em zonas de grande fluxo turístico balnear, no concelho de Albufeira”, adiantou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), em comunicado divulgado este sábado.

Entre as principais infrações detetadas, constataram-se “falta de garantia da potabilidade da água utilizada no exercício da atividade, a falta de mera comunicação prévia e a falta de avisos legais obrigatórios relacionados com a venda e disponibilização de álcool, tabaco, entre outros”, acrescentou.

Além da instauração de 10 processos de contraordenação, a operação determinou “a suspensão da atividade de quatro estabelecimentos, como medida cautelar, por violação dos deveres gerais da entidade exploradora do estabelecimento de restauração e bebidas e falta de garantia da potabilidade da água utilizada no exercício da atividade”, rematou.