A Capitania do Porto do Funchal prolongou este sábado o aviso de vento forte na Madeira até às 6h00 de domingo.

Já a Proteção Civil indicou que a costa sul e as montanhas vão estar sob aviso amarelo para calor até terça-feira.

De acordo com informação na página do Serviço Regional de Proteção Civil, o aviso amarelo para tempo quente entra em vigor às 9h00 de domingo e prolonga-se até às 0h00 de terça-feira.

Na costa sul e nas regiões montanhosas da ilha da Madeira, a temperatura do ar poderá ultrapassar os 29ºC (graus Celsius).

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e significa “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

A Capitania do Porto do Funchal, prolongou o aviso de vento forte na orla costeira do arquipélago da Madeira, inicialmente em vigor até às 18h00 de sábado, para as 6h00 de domingo.

O aviso, emitido por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta para vento fresco a muito fresco, por vezes forte, com rajadas entre os 51 e os 62 km/hora.

A Capitania do Porto do Funchal alerta toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas e evitar passeios em zonas expostas à agitação marítima.