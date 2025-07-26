Um homem morreu este sábado num despiste de um motociclo que ocorreu no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão Lafões.

De acordo com a mesma fonte, o despiste do motociclo ocorreu às 15h09, na estrada municipal de Coura, na freguesia de Moledo.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Farejinhas, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Viseu, a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de São Pedro do Sul e a GNR.