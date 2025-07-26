Michael Flatley, empresário e ex-dançarino protagonista e estrela do espetáculo Riverdance, vai tentar candidatar-se a Presidente da Irlanda, depois de ter percorrido o mundo a dançar até se reformar em 2016.

Esta intenção foi revelada num caso em tribunal relativo a uma remodelação na sua mansão na região irlandesa de Cork, para à qual disse à RTÉ iria regressar “para procurar ser nomeado candidato a Presidente da Irlanda”, saindo da sua residência habitual no Mónaco.

Antes, numa entrevista à emissora pública RTÉ Rádio e citada pelo Irish Times, o dançarino tinha assumido essa possibilidade, dizendo que “alguém tem de falar em nome do povo irlandês“, já que a “pessoa comum na rua […] não está contente“.

“Neste momento, acho que eles não têm uma voz verdadeira, adequada e profunda que fale a sua língua”, sublinhou Flatley, admitindo avançar se achasse que podia ser essa “voz do povo irlandês“, tendo sido já abordado por “pessoas influentes para o fazer”.

Michael Flately, de 61 anos, nasceu e cresceu na cidade norte-americana de Chicago, tendo dupla nacionalidade por via dos seus pais irlandeses. Depois de trabalhar vários anos como dançarino em várias companhias, foi convidado pelo governo da Irlanda para ser um dos protagonistas em Riverdance, um espetáculo inspirado nas danças tradicionais do país para passar durante a contagem dos votos do Festival da Eurovisão de 1994, que teve lugar na capital de Dublin. O sucesso da performance naquela noite lançou o espetáculo que percorreu o planeta, incluindo várias passagens por Portugal.

Esta experiência, defende, deu-lhe o currículo necessário para ser o próximo chefe de Estado irlandês, já que não tinha a certeza se o país precisava de “outro político” para o cargo.

“Sei que é o papel de um estadista, mas passei os últimos 30 anos da minha vida a viajar pelo mundo, a promover a Irlanda e a cultura irlandesa“, disse.

As eleições para Presidente da Irlanda deste ano vão, pela primeira vez em 14 anos, eleger um novo Presidente, depois de Michael D. Higgins ter anunciado que se vai reformar do cargo. Flatley cumpre dois dos três requisitos para se candidatar à Presidência, já que é um cidadão irlandês com mais de 35 anos.

Porém, para a candidatura ser aceite, é necessária a nomeação por vinte deputados ou pelo menos quatro autarcas locais — algo que ainda se desconhece se consegue obter, já que não é claro qual será o posicionamento político do dançarino.

Há um partido já demonstrou disponibilidade para, eventualmente, o vir a apoiar: o Irlanda Independente, da direita conservadora. Porém, os seus quatro deputados no parlamento ainda não são suficientes para Flatley obter a nomeação.

Michael Flatley tem, pelo menos, um fã na política internacional: Donald Trump. Em 2017, o irlandês apresentou de forma “orgulhosa” os seus dançarinos de outro dos seus espetáculos — Lord of the Dance — numa performance na tomada de posse do primeiro mandato de Trump.

“Eles vieram comigo desde a Irlanda esta noite para celebrar a eleição do novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Que Deus o abençoe e o guie. Espero que gostem do espetáculo”, disse então.

Depois do regresso do magnata à Presidência dos Estados Unidos, Flatley esteve presente num evento de celebração do dia de São Patrício na Casa Branca e foi até abordado pelo Presidente dos Estados Unidos como sendo “um dos maiores bailarinos de todos os tempos”.

“Ainda consegue dançar assim ou o tempo já o alcançou?”, questionou o Presidente ao dançarino reformado há já dez anos, tendo comentado também: “Não há ninguém como este tipo“.

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