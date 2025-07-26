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Tradição cool e tasca style: as novas fardas da Cervejaria Ramiro e d'O Velho Eurico que pode usar na rua

Este artigo tem mais de 1 ano

As T-shirts e camisas desenvolvidas pela marca portuguesa Gandaia, antiga Mustique, já circulam pelos salões dos restaurantes e estão disponíveis também para os que queiram aderir ao "tasca style".

A tradição apresenta-se numa versão mais jovem e cool nas novas fardas da Cervejaria Ramiro, apresentadas recentemente. A camisa de mangas curtas denuncia logo a inspiração na marisqueira, com desenhos de camarão, percebes, sapateira, amêijoas e limão. Uma peça que o gerente do restaurante, Pedro Gonçalves, destaca como “única e inovadora, e que celebra a identidade portuguesa com o sabor e o estilo”. Algumas semanas antes foi a vez d’O Velho Eurico, que reabriu portas em maio com as paredes limpas e prontas para receber novas mensagens. Uma frescura que se reflete na “tasca style” das T-shirts e camisas desenvolvidas especialmente para a equipa pela marca portuguesa Gandaia.

As novas fardas da Cervejaria Ramiro, criadas pela marca portuguesa Gandaia

“Foram os responsáveis dos restaurantes que nos abordaram com propostas para desenvolver parceria. É sempre um enorme orgulho quando marcas com tanta história e identidade nos escolhem para criar algo tão simbólico, como as fardas da equipa”, explicam Vera Ferraz e Pedro Caldeira, os nomes por trás da Gandaia. As colaborações começaram entre o final de 2024 e o início de 2025, passando pelo conceito do design até à produção, 100% em Portugal. “É um processo que leva alguns meses, mas que culmina sempre com uma enorme satisfação ao vermos as peças a serem usadas no dia a dia dos restaurantes”, relatam os sócios.

O resultado são T-shirts e camisas com a identidade visual já conhecida da marca, que se tornou conhecida como Mustique e passou por um rebranding no início do ano. “Tivemos total liberdade criativa, o que valorizamos muito. Pudemos desenvolver propostas que respeitassem a identidade de cada restaurante, mas sempre com a nossa visão e com a estética.” Contudo, por serem fardas, os restaurantes também tinham algumas necessidades. “No caso d’O Velho Eurico, por exemplo, incluímos alguns detalhes funcionais – como bolsos técnicos – que nos foram pedidos, e que adaptámos às camisas e aventais”, explicam Vera e Pedro. “Quem nos conhece sabe que o nosso serviço é frenético e que não temos vagar para um ritmo lento. Além disso, a marca responsável pelo desenho e execução da farda tinha de ser, tal como O Velho Eurico, portuguesa e made in Portugal. Era condição assente”, confirma Zé Paulo Rocha, o chef responsável pel’O Velho Eurico.

“O feedback tem sido incrível. As pessoas reagiram muito bem às peças, tanto pela estética como pelo conceito por trás da colaboração. Sentimos mesmo que houve entusiasmo e curiosidade”, contam os sócios da Gandaia, que afirmam que as equipas dos restaurantes relataram “um grande interesse por parte do público. No caso da Cervejaria Ramiro, a camisa está à venda no próprio restaurante e todos os dias há vendas.”

As peças estão à venda online: a T-shirt d’O Velho Eurico custa 80 euros, enquanto a camisa sai por 135 euros, já a camisa da Ramiro custa 75 euros e está disponível também no restaurante. Neste momento a produção está limitada ao stock que foi desenvolvido para os dois projetos, mas a dupla assume estar aberta para continuar a colaborar, seja com novos modelos, reposições ou versões sazonais, além de terem novas colaborações em preparação.

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