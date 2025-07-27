O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu até às 18h00 de terça-feira o aviso amarelo devido ao tempo quente em 13 distritos de Portugal continental, terminando este alerta às 21h00 de segunda-feira em Faro.

Atualmente já sob aviso amarelo, os distritos do Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu irão continuar sob alerta até ao final do dia de terça-feira.

Em Braga, Porto e Viana do Castelo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para os valores elevados da temperatura máxima “em especial no interior do distrito”.

Já o distrito de Coimbra estará sob aviso amarelo devido ao tempo quente entre as 9h00 de segunda-feira e as 17h00 do dia seguinte, inicialmente devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima na parte interior”, que se estenderão a todo o distrito na terça-feira.

Também sob alerta, mas só entre as 9h00 e as 18h00 de terça-feira, estarão Aveiro, Lisboa e Leiria.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para os próximos dias no continente tempo quente com valores superiores à normal climatológica desta altura do ano.

Esta subida de temperatura deve-se, segundo o IPMA, “à intensificação de um anticiclone localizado sobre os Açores e o estabelecimento de uma crista associada a esse anticiclone que se estenderá até ao golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”.

A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30 graus Celsius na generalidade do território do continente, podendo rondar os 40 graus em alguns locais, nomeadamente do Alentejo, vale do Tejo e vale do Douro.

Apenas alguns locais da faixa costeira ocidental poderão registar valores abaixo dos 30 graus devido à brisa marítima, que será por vezes moderada, em especial durante as tardes.

A temperatura mínima também registará valores elevados, não descendo dos 20 graus em algumas regiões, em particular no sul, vale do Tejo e Beira Baixa.