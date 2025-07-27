Trinta e duas pessoas foram detidas, nas últimas duas semanas, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal levada a cabo no concelho de Idanha-a-Nova, informou este domingo a GNR de Castelo Branco.

Em comunicado, a GNR de Castelo Branco explicou que a operação especial de prevenção criminal foi realizada entre os dias 11 e 25 de julho, tendo culminado na detenção de 29 homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e 48 anos.

“No âmbito desta operação e da deslocação e presença de milhares de pessoas oriundas de diversos países, que teve como principais objetivos assegurar a manutenção da ordem e tranquilidade públicas, a prevenção criminal, a normal regularização do fluxo de trânsito e a proteção de pessoas e bens, os militares da Guarda efetuaram diversas ações de controlo e fiscalização, que permitiram a detenção de 32 pessoas por diversos ilícitos criminais”, esclareceu.

Na sequência das diligências policiais, foram apreendidas um total de 16.877 doses de estupefacientes: 6.327,24 doses de haxixe, 5.764,56 doses de canábis, 2.860,3 doses de MDMA, 832,85 doses de cocaína, 15,5 doses de heroína, 2.328,21 gramas de cogumelos, 640 gramas de gomas de LSD, 340,34 gramas de anfetaminas, 312,79 gramas de cetamina e 165,81 gramas de quetamina.

Foram também apreendidas 1,86 gramas de crumble de canábis, 167 unidades de droga 2C-B, 117 unidades de ecstasy, 24 unidades LSD líquido, 30 cápsulas de alucinogénios, 805 de selos de LSD, 207 frascos de óleo de canábis e um frasco sementes de canábis.

Segundo a GNR de Castelo Branco, nesta operação foram elaborados 65 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, 207 autos de contraordenação rodoviária e a apreensão de 354 maços cigarros, 350 frascos, 273 saquetas plásticas, 110 vaporizadores, 11 balanças de precisão, um bastão extensível, uma soqueira, uma viatura, 50.655 euros em numerário, 2.460 unidades monetárias da República Checa, 680 dólares e 510 unidades monetárias de Novo Sol Peruano.

Estiverem envolvidos um total de 1.943 militares de várias valências operacionais da GNR, que contaram com a colaboração de entidades externas, como a Guardia Civil de Espanha e EU Protective Security Advisors (EU PSA), no âmbito da cooperação policial transfronteiriça e da partilha de informação operacional.