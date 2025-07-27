Jessica Inchude classificou-se este domingo na sétima posição do lançamento do peso do meeting de atletismo ISTAF 2025 de Berlim, competição de nível prata do circuito continental da World Athletics.

A portuguesa atirou a 18,35 metros, em prova conquistada pela sueca Fanny Roos, com 19,04.

Inchude já tem marca de qualificação para os Mundiais de Tóquio, a exemplo da recordista nacional, Auriol Dongmo, sábado vencedora no meeting de Schifflange, no Luxemburgo.

Em Tóquio Portugal deverá ter também Eliane Bandeira, atualmente 20.ª no ranking de qualificação para os Campeonatos do Mundo.