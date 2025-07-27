A próxima edição dos jogos desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ainda não tem um país anfitrião definido, disse este domingo o ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura timorense, Nélio Isaac.

Nélio Isaac falava aos jornalistas no final da 16.ª reunião do Conselho de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP, que decorreu este domingo em Díli, sem a presença do Brasil, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. “Discutimos e analisámos a realização dos próximos Jogos da CPLP. De acordo com a rotação, agora seria a vez do Brasil. Portanto, tem de ser o Brasil a assumir”, afirmou o ministro da Juventude timorense.

O Brasil não participou na última edição dos Jogos CPLP, que terminaram no sábado em Díli, nem esteve representado pelo seu ministro da Juventude e Desporto na reunião de ministros. Assim, o Conselho de Ministros da Juventude da CPLP decidiu conceder mais tempo ao Brasil, até setembro deste ano, para que possa tomar uma decisão sobre a próxima edição dos Jogos.

Nélio Isac sublinhou que, caso o Brasil não se pronuncie até ao final deste ano, Angola poderá assumir a organização da 13.ª edição dos Jogos da CPLP. “Angola também manifestou interesse em acolher a 13.ª edição dos Jogos da CPLP. No entanto, nada está ainda decidido. O Brasil precisa pronunciar-se, pois até agora não forneceu qualquer informação”, referiu o governante timorense.

Timor-Leste vai assumir a presidência do conselho de ministro do desporto da CPLP durante nos próximos dois anos. Nélio Isaac disse que durante o seu mandato vai preparar planos e programas para melhorar os Jogos da CPLP e manter contacto com o Brasil, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, para garantir a participação de todos na 13.ª edição.

A abertura da conferência dos ministros da Cultura, Juventude e Desporto da CPLP contou com a presença do primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, que apelou para que os ministros continuem a desenvolver a língua portuguesa e a abordar a situação da juventude.

A reunião contou com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, que realizou também uma visita oficial a Timor-Leste para reforçar a cooperação entre os dois países.

Os Jogos da CPLP, realizados pela primeira vez em 1992, incluem atletas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, com idades inferiores a 16 anos.