Sete urgências de ginecologia e obstetrícia e de pediatria vão estar este domingo encerradas em Portugal continental, segundo com as escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
De acordo com os dados, consultados pela agência Lusa às 8h15 de domingo, está previsto o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro (Setúbal), Vila Franca de Xira (Lisboa), Abrantes (Santarém), Distrital de Santarém, Santo André (Leiria) e Infante Dom Pedro (Aveiro).
O hospital de Vila Franca de Xira assinala ainda o encerramento do serviço de urgência pediátrica.
No sábado, estiveram fechadas cinco urgências de ginecologia e obstetrícia: Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal, Leiria e Caldas das Rainha. A urgência pediátrica de Vila Franca de Xira também encerrou.
A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Bernardo (Setúbal) está referenciada entre as 9h00 de domingo até à meia-noite, bem como a do Amadora-Sintra e a do Hospital de Braga, das 0h00 às 24h00.
Também a urgência pediátrica dos hospitais Amadora-Sintra, das 0h00 às 8h00 e das 20h00 à meia-noite, e Beatriz Ângelo (Loures), das 0h00 à meia-noite, se encontram referenciadas.
As urgências referenciadas dizem respeito a casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.
As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.