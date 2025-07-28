A Câmara de Vila Viçosa, no distrito de Évora, decretou dois dias de luto municipal, esta segunda-feira e na terça-feira, devido à morte do arquiteto Nuno Portas, que era natural deste concelho alentejano, foi divulgado.
Contactado esta segunda-feira pela agência Lusa, o presidente do município, Inácio Esperança, salientou que o arquiteto Nuno Portas “é um calipolense, ou seja, nasceu em Vila Viçosa” e foi uma pessoa que “sempre gostou muito da sua terra”.
“Foi aqui deputado municipal, tendo o seu pai sido até presidente da câmara, e um dos principais impulsionadores da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial”, recordou.
Segundo o presidente do município, a primeira conferência sobre a candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial, realizada em 1999 ou 2000, foi proferida pelo arquiteto Nuno Portas.
“É alguém de quem Vila Viçosa se orgulha muito“, sublinhou.
Assinalando que Nuno Portas “fez muito pela sua terra” e tem obra em Vila Viçosa, Inácio Esperança lembrou que a câmara municipal atribuiu ao arquiteto uma medalha de Mérito Cultural em 2012.
O velório do arquiteto Nuno Portas, que morreu no domingo aos 90 anos, vai decorrer esta segunda-feira ao fim da tarde, em Lisboa, com as exéquias marcadas para terça-feira, seguidas de cortejo rumo a Vila Viçosa, anunciou a agência funerária.
Destacado pensador, investigador e impulsionador de políticas habitacionais e urbanísticas em Portugal e no estrangeiro, Nuno Portas recebeu projeção internacional, sobretudo em Espanha e no Brasil.
Nuno Rodrigo Martins Portas, uma das figuras de referência na cultura portuguesa, nasceu em 23 de setembro de 1934, em São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa, e dividiu-se ainda muito jovem entre as paixões pelo cinema e pela arquitetura.