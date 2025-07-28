A Câmara de Vila Viçosa, no distrito de Évora, decretou dois dias de luto municipal, esta segunda-feira e na terça-feira, devido à morte do arquiteto Nuno Portas, que era natural deste concelho alentejano, foi divulgado.

Contactado esta segunda-feira pela agência Lusa, o presidente do município, Inácio Esperança, salientou que o arquiteto Nuno Portas “é um calipolense, ou seja, nasceu em Vila Viçosa” e foi uma pessoa que “sempre gostou muito da sua terra”.

“Foi aqui deputado municipal, tendo o seu pai sido até presidente da câmara, e um dos principais impulsionadores da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial”, recordou.

Segundo o presidente do município, a primeira conferência sobre a candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial, realizada em 1999 ou 2000, foi proferida pelo arquiteto Nuno Portas.

É alguém de quem Vila Viçosa se orgulha muito“, sublinhou.

Assinalando que Nuno Portas “fez muito pela sua terra” e tem obra em Vila Viçosa, Inácio Esperança lembrou que a câmara municipal atribuiu ao arquiteto uma medalha de Mérito Cultural em 2012.

O velório do arquiteto Nuno Portas, que morreu no domingo aos 90 anos, vai decorrer esta segunda-feira ao fim da tarde, em Lisboa, com as exéquias marcadas para terça-feira, seguidas de cortejo rumo a Vila Viçosa, anunciou a agência funerária.

Destacado pensador, investigador e impulsionador de políticas habitacionais e urbanísticas em Portugal e no estrangeiro, Nuno Portas recebeu projeção internacional, sobretudo em Espanha e no Brasil.

Nuno Rodrigo Martins Portas, uma das figuras de referência na cultura portuguesa, nasceu em 23 de setembro de 1934, em São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa, e dividiu-se ainda muito jovem entre as paixões pelo cinema e pela arquitetura.