Um português procurado pelas autoridades judiciárias da Venezuela, por falsificação de documentos públicos, foi localizado e detido na Madeira esta segunda-feira, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, indica que o homem, com 45 anos e sob o qual pendia um mandado de detenção internacional, foi detido no concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha da Madeira.

“Em causa está um imóvel cuja propriedade havia sido adquirida ilegalmente pelo seu pai, em 2002”, refere a informação divulgada. “No final de 2004, na sequência da morte deste, o suspeito falsificou documentos com o intuito de se tornar ‘legítimo’ proprietário do imóvel, o qual veio posteriormente a vender”, pode ainda ler-se.

O legítimo proprietário do imóvel denunciou o homem às autoridades, tendo sido emitido o mandado no final de junho deste ano.

A PJ aponta que este crime pode ser punido com uma pena máxima de 25 anos e que será agora o Tribunal da Relação de Lisboa a determinar a eventual extradição do homem para a Venezuela.