O candidato presidencial António José Seguro apelou esta segunda-feira à convergência dos “democratas e progressistas” na sua candidatura para que a reforcem, assegurando que esta “é um espaço de diálogo e de pluralismo”.

“O que eu quero dizer é muito simples, a minha candidatura é um ponto de encontro de todos os democratas e todos os progressistas, é um espaço de diálogo, de pluralismo, onde todos aqueles que são democratas e que querem que o país progrida, que seja um país de excelência e um país justo, têm lugar”, disse António José Seguro aos jornalistas, no final de uma visita à empresa Gelpeixe, em Loures, distrito de Lisboa.

O candidato presidencial respondia a uma pergunta dos jornalistas sobre o processo de escolha de Álvaro Santos Pereira como novo governador do Banco de Portugal, que vai substituir Mário Centeno, que na sexta-feira disse estar “mais livre” para decidir o seu futuro, mas não respondeu diretamente se pretende voltar à política.

“O apelo que faço é que convirjam os democratas e os progressistas nesta candidatura e que a reforcem e que a afirmem”, pediu.

Seguro definiu a sua candidatura como um “espaço de liberdade“, no qual as pessoas “não precisam pensar todas da mesma maneira, têm é que estar de acordo que querem um país digno, um país de excelência, um país justo, um país de liberdade”.

“Um país onde cada um não é perseguido pela opinião que tem e que seja um país progressista. Portanto, o meu apelo é à convergência na minha candidatura de todos os democratas e todos os progressistas”, disse.

O candidato presidencial falou aos jornalistas depois de ter visitado a empresa e ter falado aos seus trabalhadores, além de assistir a uma apresentação feita pelo presidente do conselho de administração, Manuel Tarré.

“Eu ambiciono ter um país de excelência e um país justo e esta empresa é um exemplo real do país que eu gostaria de ter. Porquê? Porque é de excelência, produz riqueza, está continuamente a subir em termos de faturação, emprega mais trabalhadores e uma parte dessa riqueza tem uma vantagem que é a de ser distribuída em termos de responsabilidade social e de apoio social”, elogiou.

Para Seguro, este “é um bom exemplo” dos quais o “país está repleto” e que deve ser replicado.