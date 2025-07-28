A Unidade Local de Saúde Castelo Branco (ULSCB) retomou a comparticipação das mamografias e ecografias mamárias, após um período de suspensão temporária desta comparticipação.

Em comunicado, a ULSCB indica que os pedidos que foram anteriormente indeferidos devido à suspensão temporária da comparticipação “serão agora reavaliados pela Direção Clínica e reagendados, garantindo que nenhuma utente fique sem resposta”.

“Esta decisão reforça o compromisso da ULSCB com a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama, permitindo uma maior acessibilidade aos meios complementares de diagnóstico, sobretudo para utentes com indicação clínica e sem resposta atempada nas unidades da região”.

Segundo a ULSCB, todas as utentes com a prescrição médica para estes exames, ou seja, em regime de convencionado, podem efetuar a respetiva marcação, através da Central de Marcações, “assumindo a ULS de Castelo Branco o custo dos mesmos”.

Adianta ainda que vai continuar a trabalhar para assegurar cuidados de saúde de proximidade, com qualidade e equidade, promovendo o acesso efetivo a exames essenciais para a saúde da mulher.

A retoma da comparticipação das mamografias e ecografias mamárias em regime do convencionado surge no âmbito do diagnóstico e rastreio do cancro da mama.