Alex G e "Headlights": a perfeição num disco

Estou certo que algures em Vila Velha de Ródão um jovem de 27 anos tentará impressionar uma garota dizendo que Headlights, o recém lançado álbum de Alex G, não se compara aos anteriores, mostrando como justificação uma faixa que se só encontra numa cassete editada na Guatemala (atenção ao machismo tóxico, meninas). Mas desmerecer Headlights seria um enorme disparate.

Deem-me uma boa razão para não ficar apaixonado por Louisiana, com as suas guitarras sujas e voz distorcida e abafada e dedilhados cuidados – é uma canção que parece não ser deste tempo: na era em que o refrão tem de surgir nos primeiro 30 segundos da canção, para evitar que o ouvinte passe à frente, ali fica Alex G a dedilhar lentamente a sua guitarra, enquanto uma bateria marca um simples 4 por 4 e finalmente surge alguma distorção, sem que haja a aparência de um refrão. E no entanto, volto incessantemente a isto, como se houvesse aqui uma qualquer verdade universal a que só pudesse aceder por múltiplas escutas (sendo que nem sequer sei o que ele está a dizer).

E, logo a seguir, Bounce Boy abre como uma canção dos Animal Collective, frenética e intensa, a voz completamente manipulada, ondas fabricadas por sintetizadores marados, num disco que até aí tinha andado pelo indie-rock-folk. Ele, Alex G, pode tudo, porque até pode escolher sempre o arranjo mais estranho, mas escolhe o arranjo estranho que faz exato sentido na canção, naquele momento.

[o vídeo de “June Guitar”:]

Alex G, de seu verdadeiro nome Alexander Giannascoli, nasceu numa pequena terrinha da Pensilvânia; aos 11 anos começou a aprender a tocar guitarra – com uma viola que o irmão lhe ofereceu. Durante alguns anos experimentou vários géneros musicais, algo que ainda se nota hoje na sua música: “Is it still you in there” começa com piano e bateria de escovas e podia ser uma música de crooner não fosse ele cantar no mais delicado falsete. Lentamente foi-se dirigindo para uma espécie de mistura entre punk e pop e folk e aos 17 anos já estava a botar coisas no Bandcamp, que lhe trouxeram de imediato um certo culto.

Houve um período, há cerca de 10 anos, em que lhe chamavam “O melhor compositor da internet”, porque era lá que se podia ouvir as suas criações. Subjacente ao epíteto estava uma ideia: a de que os caminhos dos músicos que gravam em casa estavam limitados à internet. A velha fórmula — compor, tocar ao vivo, arranjar uma editora, receber boas críticas, marcar mais concertos – tudo isso pareceu durante uns anos ser impossível. Os músicos underground estavam de facto confinados ao underground (aos recantos mais obscuros da internet, se é que se pode chamar recanto obscuro ao Bandcamp).

Disco após disco, Alex G foi sacando de melodias memoráveis, como a de Logan Hotel (live), que fecha o disco – há um tom de country na canção, guitarras rasgadas, um belo piano a encher nos momentos certos, um solo de meia dúzia de notas e um refrão que chega lá acima com a facilidade com que um basquetebolista da NBA afunda.