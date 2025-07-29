Alex G e "Headlights": a perfeição num disco

Em tempos idos, sempre que um artista underground assinava por uma major era automaticamente acusado de se vender – como se a música só fosse boa se fosse produzida de forme independente, com baixos e escassos recursos. É verdade que, por vezes, menos é mais: um conjunto de instrumentos limitados e parco acesso a tempo de estúdio obriga a que os artistas se concentrem no mais importante: as canções. Mas é impossível fazer desta possibilidade uma regra absoluta.
Esses gritos de “Vendidos!” ouviram-se quando os Sonic Youth se juntaram à Geffen (e a música não sofreu por isso), e os Nirvana só não lidaram com situação semelhante quando passaram para uma major (aquando de Nevermind) porque ninguém fora de Seattle havia ouvido a sua estreia pela Sub Pop. Mas no seu pequeno milieu também sofreram as mesmas acusações, a uma escala mais pequena.
Talvez os tempos tenham mudado ou então Alex G é mesmo um artista muito underground porque ainda não vi ninguém puxar os cabelos por ele ter assinado pela RCA. Eis o epítome do artista alternativo: alguém que passou 15 anos a editar discos maravilhosos, repletos de grandes canções e melodias orelhudas, enquanto o grande público vivia no mais absoluto desconhecimento da sua obra.
Desconfio que nada vai mudar – quando ouço a estupenda Afterlife, com o seu refrão a subir, não consigo imaginar estádios a gritar ao mesmo tempo um verso; esta música, cheia de truques, de ganchos, de frases melódicas excecionais, não deixa de ser – por um segundo que seja – estranha; apelativa para quem habituou os ouvidos a melodias que se contorcem como uma estrada no meio da serra, mas deslocada do mainstream como aquela individualidade anti-social num jantar com os nossos amigos burgueses e bem comportados.
[“The Headlights” está disponível na íntegra no Spotify:]
Estou certo que algures em Vila Velha de Ródão um jovem de 27 anos tentará impressionar uma garota dizendo que Headlights, o recém lançado álbum de Alex G, não se compara aos anteriores, mostrando como justificação uma faixa que se só encontra numa cassete editada na Guatemala (atenção ao machismo tóxico, meninas). Mas desmerecer Headlights seria um enorme disparate.
Deem-me uma boa razão para não ficar apaixonado por Louisiana, com as suas guitarras sujas e voz distorcida e abafada e dedilhados cuidados – é uma canção que parece não ser deste tempo: na era em que o refrão tem de surgir nos primeiro 30 segundos da canção, para evitar que o ouvinte passe à frente, ali fica Alex G a dedilhar lentamente a sua guitarra, enquanto uma bateria marca um simples 4 por 4 e finalmente surge alguma distorção, sem que haja a aparência de um refrão. E no entanto, volto incessantemente a isto, como se houvesse aqui uma qualquer verdade universal a que só pudesse aceder por múltiplas escutas (sendo que nem sequer sei o que ele está a dizer).
E, logo a seguir, Bounce Boy abre como uma canção dos Animal Collective, frenética e intensa, a voz completamente manipulada, ondas fabricadas por sintetizadores marados, num disco que até aí tinha andado pelo indie-rock-folk. Ele, Alex G, pode tudo, porque até pode escolher sempre o arranjo mais estranho, mas escolhe o arranjo estranho que faz exato sentido na canção, naquele momento.
[o vídeo de “June Guitar”:]
Alex G, de seu verdadeiro nome Alexander Giannascoli, nasceu numa pequena terrinha da Pensilvânia; aos 11 anos começou a aprender a tocar guitarra – com uma viola que o irmão lhe ofereceu. Durante alguns anos experimentou vários géneros musicais, algo que ainda se nota hoje na sua música: “Is it still you in there” começa com piano e bateria de escovas e podia ser uma música de crooner não fosse ele cantar no mais delicado falsete. Lentamente foi-se dirigindo para uma espécie de mistura entre punk e pop e folk e aos 17 anos já estava a botar coisas no Bandcamp, que lhe trouxeram de imediato um certo culto.
Houve um período, há cerca de 10 anos, em que lhe chamavam “O melhor compositor da internet”, porque era lá que se podia ouvir as suas criações. Subjacente ao epíteto estava uma ideia: a de que os caminhos dos músicos que gravam em casa estavam limitados à internet. A velha fórmula — compor, tocar ao vivo, arranjar uma editora, receber boas críticas, marcar mais concertos – tudo isso pareceu durante uns anos ser impossível. Os músicos underground estavam de facto confinados ao underground (aos recantos mais obscuros da internet, se é que se pode chamar recanto obscuro ao Bandcamp).
Disco após disco, Alex G foi sacando de melodias memoráveis, como a de Logan Hotel (live), que fecha o disco – há um tom de country na canção, guitarras rasgadas, um belo piano a encher nos momentos certos, um solo de meia dúzia de notas e um refrão que chega lá acima com a facilidade com que um basquetebolista da NBA afunda.
A country é apenas uma da miríade de géneros que Alex G usa em Headlights. Em Beam me up ele soa um pouco a Red House Painters se Mark Kozelek, quando pensasse em arranjos de cordas, fosse ouvir os Beatles. Em Far and wide, repleto de violinos e coros, ele canta, desafinado, “I’m all in pieces”. É uma canção sobre um amor falhado, impossível de dizer se auto-biográfica ou não, já que Alex G evita revelar muito sobre si próprio – há uma segunda parte em que é carregado em absoluto pelos arranjos e pelo piano, como que ficando suspensa, em modo-sonho. As cordas também surgem em Spinning, que lembra os Neutral Milk Hotel – o que podia ser uma simples canção à guitarra acústica torna-se algo de mais grandioso e esta é a vantagem de assinar por uma major.
Quando Alex G começou a editar os discos através de editoras “de facto” e não apenas online, expressões como “o melhor compositor da internet” caíram em desuso e começou o habitual jogo das referências: que ele lembra Elliot Smith (e de facto ele é capaz de fazer canções minimais, melancólicas e melódicas à guitarra), que lembra os Pavement (e há de facto uma sujeira lo-fi e uma arquitetura disfuncional em cada canção que permite uma comparação minimamente viável com a banda de Stephen Malkmus).
Mas isto é outro campeonato – há demasiados géneros aqui, demasiada esquisitice, como a mania de alterar o pitch da voz, ou colocar sintetizadores quando menos se espera; em Headlights, a faixa que dá nome ao disco há, de súbito, um solo altíssimo de guitarra, que dura uns segundos, enquanto o resto da canção prossegue no seu sossego. Há tantos ganchos, tantos truques, que não admira que a dada altura ele tenha começado a fazer bandas-sonoras (nesse aspeto, Spinning é absolutamente cinemática).
[o vídeo de “Afterlife”:]
A dada altura, em Beam me up, ele canta “Some things I do for love/Some things I do for money/ It ain’t like I don’t want it/ It ain’t like I’m above it” e a canção, repleta de acordes menores e uma voz sofrida, soa ligeiramente a Red House Painters. Demorou-lhe 15 anos, mas hoje ele tem 9 milhões de seguidores no Spotify – estará a ser honesto ou, como de hábito, em modo personagem?
Impossível dizer. A única coisa certa é que assinar por uma major não mudou a esquisitice de Alex G nem o seu talento para criar ganchos melódicos e grandes refrões esquisitos. E se o que for necessário para ele passar a fazer parte dos circuitos de festivais e dar mais concertos for assinar por uma major, então abençoada decisão. Porque Headlights é um dos discos deste ano e vai sê-lo quando o ano chegar ao fim. Confiem.
[Horas depois do crime, a polícia vai encontrar o assassino de Issam Sartawi, o dirigente palestiniano morto no átrio de um hotel de Albufeira. Mas, também vai descobrir que ele não é quem diz ser. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o segundo episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E ouça o primeiro aqui]