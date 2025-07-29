O cabeça de lista da CDU à Câmara de Ribeira de Pena, Amadeu Silva, disse esta terça-feira que aceitou o desafio de se candidatar nas eleições autárquicas de outubro porque o concelho precisa de uma “mudança verdadeira”.

“Ao longo dos anos o poder na câmara municipal mudou de mãos, mas isso não se traduziu em políticas diferentes, que melhorem a vida do nosso povo”, afirmou o candidato, de 69 anos, que encabeça a lista da coligação do PCP/PEV ao município do distrito de Vila Real.

Agente da PSP reformado e sem filiação partidária, Amadeu Silva salientou que “é preciso uma mudança a sério e isso só é possível se o poder local servir todos os munícipes com igualdade, sem distinções devido à freguesia, estatuto social ou cor partidária”. “É com base nesse sentido de justiça que me candidato, porque sei que a CDU está pronta para fazer essa diferença”, realçou.

Carlos Cerqueira, 66 anos, empregado administrativo e militante do PCP é o candidato da CDU à Assembleia Municipal.

Em 2021, o PS liderado por João Noronha ganhou as eleições com 2.966 votos (54,96%) e três mandatos, com a coligação PSD/CDS-PP a obter 2.208 votos (40,91%) e dois mandatos.

A candidatura de Carla Costa pelo PSD foi a primeira a ser formalizada em Ribeira de Pena para as eleições autárquicas de 2025 que se vão realizar a 12 de outubro.