A educadora de infância Libânia Pires é a candidata da CDU (coligação PCP/PEV) à presidência da Câmara de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, nas autárquicas de outubro, foi anunciado esta terça-feira.

A candidata, que concorre sob o lema “Albergaria tem Alternativa!”, tem vindo a apresentar algumas das propostas que constarão do programa eleitoral autárquico, incluindo a construção e implementação no concelho de uma escola superior agrária e florestal.

“O nosso município, outrora tradicionalmente marcado pelo setor agrícola e pecuário e com uma enorme área florestal, tem todas as condições para receber um polo universitário”, disse a candidata, sustentando que esta medida irá contribuir para atrair mais jovens para o concelho.

A construção de um Parque de Campismo Municipal e de uma praia fluvial a sul do concelho, bem como a reabilitação dos parques verdes e de merendas existentes, são outras das propostas da candidata.

Para além da Câmara e Assembleia Municipal, a CDU concorre com listas próprias a cinco das seis freguesias do concelho, mais uma do que em 2021. “A única exceção é Alquerubim, mas a CDU terá no seu programa eleitoral autárquico propostas que abrangem todas as freguesias”, assegura a candidata.

Licenciada em Educação de Infância, Libânia Pires, de 42 anos, é educadora de infância, membro do núcleo de Aveiro do Movimento Democrático de Mulheres e membro da comissão concelhia de Albergaria-a-Velha do PCP.

O município de Albergaria-a-Velha é atualmente liderado por António Loureiro, do CDS-PP, que atinge o limite de mandatos.

Para além de Libânia Pires (CDU), já são conhecidas as candidaturas à presidência da Câmara de Albergaria-a-Velha de Sara Quinta (PSD/IL), Carlos Coelho (CDS-PP) e Firmino Ruas (PS).

Nas eleições autárquicas de 2021 o CDS obteve 59,7% dos votos e cinco mandatos, enquanto o PSD conquistou 24,23% dos eleitores e dois mandatos. As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.