Marques Mendes está a apostar num eleitorado onde teria, à partida, mais dificuldades de afirmação: os jovens. O candidato presidencial lança esta segunda-feira um movimento jovem de apoio à candidatura, que terá o nome de Geração 26. O movimento definiu 10 causas principais que considera serem prioritárias para o país e que foram preparadas por 10 dos 100 jovens que já subscreveram o movimento.

Os temas escolhidos pelos jovens são: a habitação; a inteligência artificial; a agenda climática; a igualdade de género; a representação na democracia; Emigração, emprego e salário; a proteção da infância; Educação e Cultura; Soberania e Europa; e Saúde Mental e Desporto. A maior parte das medidas proposta passam pela organizações de fóruns, cimeiras e debate para discutir os problemas de cada área com o alto patrocínio da (futura) Presidência da República.

Para lançar este movimento, Luís Marques Mendes conta com o seu mandatário do desporto, Miguel Oliveira, mas a ideia piscar o olho ao eleitorado jovem. “Escolhi de propósito Miguel Oliveira porque mais do que um piloto, é um exemplo para os jovens, um exemplo de ambição, esperança, e orgulho nacional”, afirma o candidato presidencial apoiado pelo PSD.

O lançamento do movimento será em Almada (esta terça-feira, às 18h00) precisamente por ser a terra natal de Miguel Oliveira. O movimento parte com 100 subscritores, mas a ideia é que este número vá crescendo a partir do momento em que o movimento é lançado.Há outros jovens a apoiar Marques Mendes, como o presidente da SEDES Jovem e filho do socialista Marcos Perestrello, João Perestrello.

Numa eleição disputada e de círculo único, o voto jovem pode ganhar uma maior preponderância. O potencial candidato da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, deu como uma das justificações para entrar na corrida o facto de considerar que o voto jovem está órfão. “[Os candidatos já conhecidos] não inspiram, não são mobilizadores para um desígnio comum. Ninguém tem entusiasmo em votar em nenhum deles, especialmente aquela faixa do eleitorado que mais devia estar mobilizada para que o país possa sair deste marasmo, que são os jovens“. Enquanto Cotrim não entra na corrida, Mendes já vai começando a tentar atrair o voto jovem.