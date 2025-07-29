A Assembleia Municipal (AM) do Porto aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, dois votos de pesar apresentados pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda (BE) pela morte do arquiteto e urbanista Nuno Portas, que faleceu este domingo.

Em representação de todas as forças políticas, que subscreveram posteriormente os dois votos de pesar, o socialista Agostinho Sousa Pinto percorreu o percurso académico de Nuno Portas e lembrou o “homem de pensamento crítico, compromisso cívico e dedicação à arquitetura e ao urbanismo como instrumentos de justiça social”.

“Construiu ideias, desenhou cidades. O seu legado permanecerá como inspiração para todos os que acreditam numa cidade construída com e para as pessoas, inclusiva, sustentável e promotora da participação cidadã”, declarou o líder do grupo municipal do PS.

Pelo Bloco de Esquerda, Susana Constante Pereira enalteceu o contributo do arquiteto para a cidade do Porto, recordando como a criação da CRUARB — Comissariado para a Renovação Urbana da Área Ribeira-Barredo, que teve um “papel decisivo” para a classificação pela UNESCO do Centro Histórico do Porto como Património Mundial da Humanidade, mas também do Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL), que “deu lugar a políticas urbanísticas que marcaram profundamente o direito à cidade e o acesso a habitação digna para muitas pessoas”.

“Da resistência à ditadura e até às primeiras décadas da democracia, Nuno Portas foi uma das mais brilhantes e visionárias vozes na arquitetura, no urbanismo, na academia e na cultura portuguesa, com um legado que atravessa gerações e fronteiras”, considerou a líder do grupo municipal do BE.

Destacado pensador, investigador e impulsionador de políticas habitacionais e urbanísticas em Portugal e no estrangeiro, Nuno Portas recebeu projeção internacional, sobretudo em Espanha e no Brasil.

Nuno Rodrigo Martins Portas, uma das figuras de referência na cultura portuguesa, nasceu em 23 de setembro de 1934, em São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa, e dividiu-se ainda muito jovem entre as paixões pelo cinema e pela arquitetura.