As equipas técnicas dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estão a trabalhar para resolver os constrangimentos registados nos últimos dias na nova aplicação móvel e no Portal SNS 24, que estão a ser, gradualmente, ultrapassados, foi anunciado esta terça-feira.

Utentes relataram à agência Lusa problemas quando tentaram aceder a estas plataformas com as suas credenciais. “Este serviço está temporariamente indisponível” é a mensagem que alguns utentes recebem quando tentam entrar na app, enquanto outros dizem que a aplicação fica intermitente e não avança.

Contactados pela agência Lusa, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) afirmaram que, “nos últimos dias, foi registada instabilidade e intermitência em alguns serviços da App e do Portal SNS 24”, adiantando que a situação que está a ser acompanhada pelas suas equipas técnicas.

“As equipas técnicas estão a trabalhar de forma empenhada para assegurar a estabilidade das novas plataformas, a fim de corresponder às necessidades e expectativas dos utilizadores”, afirmam numa resposta escrita à Lusa, salientando que “os constrangimentos estão a ser, gradualmente, ultrapassados”.

Os SPMS recomendam aos utilizadores a instalação da versão mais recente da app (verificar nas lojas de IOS, Android e Huawei), de forma a beneficiarem das melhorias e atualizações disponíveis.

“O desempenho destas novas plataformas está a ser monitorizado de forma contínua, permitindo intervir rapidamente sempre que necessário, com o objetivo de garantir a estabilidade e a fiabilidade dos serviços”, salientam.

Lamentam ainda “os possíveis transtornos”, reafirmando o seu compromisso com “a qualidade dos serviços prestados a utentes e profissionais”.

A nova App SNS 24, que permite ao utente ter acesso às suas receitas médicas, boletim de vacinas e exames médicos, entre outras utilidades, e o novo Portal SNS 24 forma lançados na quarta-feira, representando um investimento superior a 1,5 milhões de euros apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na altura, a entidade referiu em comunicado que o SNS 24 “teve uma evolução sem precedentes ao longo destes 8 anos, passando de uma linha telefónica para uma plataforma omnicanal, que inclui o digital e uma rede de cerca de quatro centenas de Balcões SNS 24, distribuídos pelo país”.

O Portal SNS 24, tem sido “um pilar promotor da literacia ao facilitar a gestão individual e o acesso rápido a serviços e a informação de saúde”, enquanto a App SNS 24 é a aplicação móvel que permite aceder a informações e serviços digitais de saúde, centrando-se na mobilidade, monitorização pessoal e interação direta com os cuidados, que até ao momento, já alcançou mais de 12 milhões de ‘downloads’, destacava a nota.

Quanto à nova versão da App e do Portal SNS 24 “marcam uma evolução tecnológica significativa”, apresentando um design mais intuitivo, uma navegação simplificada e novas funcionalidades”, acrescenta.