O PS/Açores denunciou esta terça-feira a ausência de resposta, “há mais de 100 dias”, por parte do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), a um requerimento parlamentar sobre as “graves falhas” nos cuidados de saúde na ilha de Santa Maria.

A deputada socialista Joana Pombo Tavares considerou “inadmissível” e uma “falta de respeito para com os marienses” o incumprimento do prazo legal de 30 dias para a resposta a um requerimento do PS entregue na Assembleia Legislativa dos Açores a 11 de abril.

“Fizemos um conjunto de questões sobre os problemas que os marienses estão a enfrentar no acesso à saúde e ainda não obtivemos qualquer resposta do Governo Regional”, apontou a parlamentar, citada numa nota de imprensa divulgada pelo partido.

No requerimento em causa, Joana Pombo Tavares e João Vasco Costa questionaram o executivo açoriano sobre as medidas imediatas que estão a ser tomadas para garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde por parte dos marienses, alertando para a “situação crítica” verificada na ilha, cuja Unidade de Saúde está “sem qualquer médico de Medicina Geral e Familiar”.

Os deputados questionaram ainda sobre a regularização dos pagamentos das diárias previstas na lei aos utentes deslocados provenientes de Santa Maria.

Por outro lado, solicitaram ao Governo Regional esclarecimentos sobre os casos sociais que permanecem internados na Unidade de Saúde por falta de resposta adequada na ilha, considerando que “esta situação é prejudicial não só para essas pessoas, como também para a própria Unidade de Saúde, que vê reduzida a sua capacidade de internamento para os restantes doentes”.

Joana Pombo Tavares e João Vasco Costa consideram tratar-se de uma realidade “inadmissível”, exigindo uma resposta urgente do governo liderado por José Manuel Bolieiro.

Segundo a deputada, neste momento “os utentes são forçados a recorrer ao Serviço de Atendimento Urgente mesmo para situações que não o justificam, ficando mais expostos ao risco de contágio e sem acesso a acompanhamento médico regular”.

“Segundo o conselho de administração da Unidade de Saúde, são necessárias seis novas vagas de enfermagem. No entanto, o Governo [Regional] apenas autorizou dois concursos para regularizar vínculos já existentes, sem qualquer reforço efetivo de profissionais”, indicou, aquando da divulgação do requerimento.

Para o PS/Açores, a ausência de resposta do Governo Regional “obstaculiza o dever fiscalizador da Assembleia Legislativa e representa uma falta de respeito para com os marienses”.