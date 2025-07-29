São Tomé e Príncipe está disponível para pagar viagens de regresso aos são-tomenses desalojados do bairro do Talude Militar, em Loures, mas o porta-voz dos moradores disse à Lusa que os imigrantes não querem regressar.

Perante indicações, não confirmadas, de que a maioria dos habitantes do bairro é de origem são-tomense, a Lusa tentou obter dados concretos junto da Câmara Municipal de Loures, do Movimento Vida Justa e da Embaixada de São Tomé em Portugal, mas não foi possível obter esse perfil dos moradores. Segundo a informação consular dada à Lusa, a “embaixada não dispõe de dados estatísticos precisos quanto ao número exato de emigrantes são-tomenses naquele bairro. Todavia, sabe-se que a presença da comunidade é significativa”.

A embaixada foi contactada por um porta-voz dos moradores, um cidadão são-tomense de ascendência também portuguesa, Engels Amaral, que faz parte do Movimento Vida Justa, com quem tem “mantido diálogo direto”. De uma forma geral, a representação diplomática são-tomense frisou estar disponível para “custear o bilhete de regresso a São Tomé e Príncipe a todos os cidadãos nacionais que, de forma voluntária, manifestem essa vontade, garantindo um retorno digno e seguro”.

Particularmente, em relação a este bairro em Loures, declarou que, “desde a primeira hora, se manifestou disponível para ajudar”. “Foram ativadas diligências com vista à disponibilização de tendas e géneros alimentícios, tendo sido estabelecidos contactos com diversas instituições públicas e privadas para reforçar os mecanismos de resposta. A embaixada tem também procurado agir em articulação com outras estruturas da sociedade civil e autoridades locais“, declarou.

No entanto, a representação diplomática frisou à Lusa que não foi contactada, até ao momento, pela Câmara Municipal de Loures sobre a situação neste bairro, mas, “em paralelo, têm ocorrido trocas com entidades do Governo português, no quadro da responsabilidade partilhada na proteção de cidadãos estrangeiros em situação de vulnerabilidade”, esclareceu. “A embaixada reafirma o seu compromisso com a defesa da dignidade dos cidadãos são-tomenses no exterior e continuará a acompanhar com atenção este e outros casos, trabalhando com todas as partes interessadas para soluções humanas, legais e sustentáveis”, reiterou.

Por seu turno, o porta-voz dos moradores, Engels Amaral, frisou à Lusa que os moradores que ainda estão no bairro, apesar das demolições, não querem regressar ao seu país de origem, pois viram em Portugal uma oportunidade para um futuro melhor, apesar da atual conjuntura e crise habitacional do país.

Na sua opinião, a dificuldade em pagar rendas ou prestações bancárias é transversal aos imigrantes ou aos portugueses, que também estão presentes neste bairro em Loures, visto os valores estarem muito altos face aos salários pagos em Portugal.

Para o morador do bairro do Talude, o que distingue melhor as situações entre os nacionais e os estrangeiros é o facto de os portugueses, à partida, por estarem no seu país, conseguirem ter uma rede de apoio familiar, o que não acontece com os imigrantes, que acabam por recorrer a casas e construções precárias. “A solução passa pelo Governo português encontrar forma de aligeirar o problema do acesso ao mercado de habitação, tanto para os imigrantes como para os portugueses que também estão cá. Sim, porque há portugueses no bairro do Talude”, declarou.

Os municípios de Loures e Amadora, no distrito de Lisboa e ambos presididos pelo PS, realizaram em julho operações de demolição de casas precárias construídas pelos habitantes, o que provocou grande polémica.

A autarquia de Loures iniciou em 14 de julho uma operação de demolição de 64 habitações precárias no bairro do Talude Militar, que acolhem 161 pessoas.