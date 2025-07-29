Foi fazendo vários testes à porta fechada, alguns de manhã tendo outros compromissos à noite, teve dois jogos treino no Estádio do Algarve, regressou a Alcochete para preparar o Troféu Cinco Violinos no Jamor frente ao Villarreal. Ganhou, empatou, perdeu. Testou várias soluções dentro do mesmo sistema, conseguiu experimentar outros sistemas com as mesmas soluções. Agora, a pré-temporada do Sporting, marcada de forma inevitável pela novela Viktor Gyökeres que só saiu quase duas semanas depois da data em que se devia ter apresentado em Alvalade mas que nunca chegou a regressar a Lisboa, chegou ao fim. E, pela primeira vez na temporada de 2025/26, Rui Borges falou. Em relação à Supertaça, ao momento e ao sueco, claro.

“O Viktor é um jogador que marcou uma era no Sporting, que marcou uma era no futebol português. Não fugimos a isso, como é lógico. Mas é passado – infelizmente ou não, é passado. Marcou, foi importante nas duas últimas épocas do Sporting, vamos sempre ser gratos por tudo o que nos deu mas já estamos noutra fase, a olhar para a frente, com jogadores novos. Vamos tentar de alguma forma reinventarmo-nos com quem temos, com os novos jogadores. Queremos continuar a ser fortes porque isto das saídas é o dia a dia do futebol. Já passaram outros grandes jogadores no Sporting, tal como o Viktor. O Sporting ganhou, foram embora e o Sporting continuou a ganhar. Os jogadores, treinadores… Toda a gente vai mas o clube é sempre o mesmo e fica, mantendo a sua grandeza e exigência. Estamos agradecidos ao Viktor mas já olhamos para outro caminho, com outra forma de estar e pensar. Queremos ser competentes, competitivos e vitoriosos”, comentou o técnico do Sporting, na antevisão da Supertaça feita à SportTV.

“Mágoa? Não. Da minha parte ou da nossa parte, penso que não. São coisas normais do futebol. É o que é. Cada um a lutar por aquilo que é a sua parte – clube, atleta e o seu agenciamento. É preciso, às vezes, ter alguma paciência mas independentemente disso não mexeu com a parte técnica nem com o grupo. Entram e saem jogadores a toda a hora e todo o lado dos clubes”, acrescentou ainda Rui Borges a esse propósito.

“Será um jogo muito disputado, diferente, de início de época, com as duas melhores equipas – assim ditou o último Campeonato. Por isso, um jogo difícil, dentro de uma pré-época diferente de um lado e de outro, mas acredito que vamos ver duas equipas totalmente preparadas para aquilo que é a exigência de uma final e a disputa de um troféu. Espero um belíssimo jogo, com duas grandes equipas, bem disputado, com a sua exigência, mas nunca a passar para lá dos limites. Quero pedir aos adeptos que venham em força, como fizeram na última época. São férias mas acredito que não nos deixarão sós, que nos vão dar força quando mais precisamos para conseguirmos sermos melhores e ultrapassar uma grande equipa”, completou.

As declarações dos nossos Leões em antevisão à Supertaça ???? pic.twitter.com/XDZcqTy9gJ — Sporting CP (@SportingCP) July 29, 2025

À RTP, o tema Gyökeres foi também abordado mas a par da mudança de sistema que tem sido trabalhada no Sporting durante a pré-temporada, com Rui Borges mais uma vez a desvalorizar aquilo que é o modelo tático em detrimento das dinâmicas que a equipa consegue ter. “Uma equipa 100% à Rui Borges? Nunca será 100%… Há sempre uma questão de leitura, de aperfeiçoar. Vamos vendo o que nos vão indicando e tentamos ajustar. Temos de nos reajustar para sermos cada vez melhores. Regresso a uma linha de três? Isso do sistema é muito subjetivo, é a forma como cada pessoa olha para isso. Há conversas, entendimento. Precisamos dos jogadores para sermos melhores treinadores e demonstrar sempre que queremos ser cada vez melhores, tornar-nos melhores. Vai ser cada vez mais ser mais difícil ganhar”, explicou o técnico.

O Suárez já tínhamos identificado há algum tempo. Sabíamos de antemão que pelo que estava a fazer há dois anos no Sporting, podia acontecer a saída do Viktor. Estávamos precavidos e falamos de um jogador de quem esperamos muito. Acredito que também vai marcar, de alguma forma, o Sporting e que nos vai ajudar a continuar a ser fortes e vitoriosos. É diferente do Viktor mas acredito que será importante”, comentou a propósito do novo avançado dos leões.

“Gyökeres? Fará falta à sua maneira mas vamos ter outros jogadores. Vamos continuar a ser competitivos. Os jogadores passam e o clube fica. Entrarão outros que se tornarão grandes e cada vez melhores. Se vai haver mais saídas? Estou tranquilo em relação ao que é o plantel… Prometer que não sai mais ninguém? O que prometo é trabalho para conseguir ser melhor e ganharmos, lutar sempre pela vitória. O grupo está ligado, é isso que é o meu foco, mais do que estar preocupado com entradas e saídas”, completou, dando Rui Silva como recuperado para a final da Supertaça ao contrário de Maxi Araújo, que vai ficar em dúvida.